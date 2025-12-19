 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Война санкций⁠,
0

ЦБ попросил рассмотреть иск к Euroclear на ₽18 трлн в закрытом режиме

Сюжет
Война санкций
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Арбитражный суд Москвы поступило ходатайство Центробанка о рассмотрении иска к бельгийскому депозитарию Euroclear, в котором хранится большая часть замороженных российских активов, в закрытом режиме. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь арбитражного суда Мария Богородская.

«Центральный банк России подал ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании вместе с исковым заявлением, далее на усмотрение судьи», — сообщила Богородская.

Суд назначил предварительное заседание по иску ЦБ к Euroclear на ₽18 трлн
Финансы
Здание штаб-квартиры Euroclear

Арбитражный суд Москвы назначил предварительное судебное заседание по исковому заявлению ЦБ на 18 трлн руб. на 16 января. Банк России заявил, что Euroclear совершает незаконные действия, которые причиняют убытки и лишают регулятор возможности распоряжаться активами и ценными бумагами.

Согласно позиции ЦБ, изложенной в иске к Euroclear, заблокированные активы являются федеральной собственностью, сообщали источники РБК, знакомые с аргументацией регулятора. Действия бельгийского депозитария по исполнению санкций представляют собой злоупотребление правом и нарушение публичного порядка. Они привели к убыткам в размере €200,1 млрд, из них €18,64 млрд — упущенная выгода.

ЦБ указал, что санкции против России — общеизвестный факт, а с февраля 2022 года Euroclear своими виновными действиями сделал невозможным распоряжение российскими активами.

ЦБ указал на «виновное поведение» Euroclear
Подписка на РБК
Здание штаб-квартиры Euroclear

12 декабря Евросоюз принял решение о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок без необходимости продления каждые полгода. Официальный представитель МИДа Мария Захарова комментируя это решение, охарактеризовала европейские власти как «наперсточников».

По итогам саммита 18–19 декабря страны Евросоюза приняли решение о финансировании Украины на €90 млрд в 2026–2027 годах. Речь идет о средствах, взятых из общего бюджета ЕС, предложение использовать замороженные российские активы было отклонено.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что конфискация российских активов будет являться воровством. Москва анонсировала ответные меры против европейских стран.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Егор Алимов, Яна Баширова Яна Баширова
Центробанк Euroclear иски суд Ходатайства

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Суд назначил предварительное заседание по иску ЦБ к Euroclear на ₽18 трлн
Финансы
Арбитражный суд получил иск ЦБ к Euroclear на ₽18 трлн
Политика
ЦБ попросит суд рассмотреть иск к Euroclear на ₽18 трлн в закрытом режиме
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Банк России снизил ключевую ставку пятый раз подряд Финансы, 13:30
Путин рассказал о мерах по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации Политика, 13:30
Тренд на коллаборации: как такие альянсы помогают развивать бизнес Отрасли, 13:26
Путин дал совет по борьбе с телефонными мошенниками Общество, 13:25
Путин заявил о поддержке государством разрабатывающих дроны «кулибиных» Политика, 13:23
IBU отказался рассматривать иск о недопуске россиян в ускоренном порядке Спорт, 13:20
Путин оценил потенциал ветеранов военной операции на гражданке Политика, 13:20
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Путин назвал число вступивших в этом году в войска контрактников Политика, 13:18
Путин принес жене погибшего военного извинения за нерасторопность служб Политика, 13:16
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу Политика, 13:15
Талалаев назвал маразмом увольнение Станковича из «Спартака» Спорт, 13:11
«Импакт-бизнес»: как компании меняют среду, культуру и общество Стиль, 13:10
В США утвердили прокриптовалютных кандидатов на посты глав регуляторов Крипто, 13:05
Путин назвал «скромным» рост производительности труда в России Общество, 13:02