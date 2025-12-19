ЦБ попросил рассмотреть иск к Euroclear на ₽18 трлн в закрытом режиме

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Арбитражный суд Москвы поступило ходатайство Центробанка о рассмотрении иска к бельгийскому депозитарию Euroclear, в котором хранится большая часть замороженных российских активов, в закрытом режиме. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь арбитражного суда Мария Богородская.

«Центральный банк России подал ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании вместе с исковым заявлением, далее на усмотрение судьи», — сообщила Богородская.

Арбитражный суд Москвы назначил предварительное судебное заседание по исковому заявлению ЦБ на 18 трлн руб. на 16 января. Банк России заявил, что Euroclear совершает незаконные действия, которые причиняют убытки и лишают регулятор возможности распоряжаться активами и ценными бумагами.

Согласно позиции ЦБ, изложенной в иске к Euroclear, заблокированные активы являются федеральной собственностью, сообщали источники РБК, знакомые с аргументацией регулятора. Действия бельгийского депозитария по исполнению санкций представляют собой злоупотребление правом и нарушение публичного порядка. Они привели к убыткам в размере €200,1 млрд, из них €18,64 млрд — упущенная выгода.

ЦБ указал, что санкции против России — общеизвестный факт, а с февраля 2022 года Euroclear своими виновными действиями сделал невозможным распоряжение российскими активами.

12 декабря Евросоюз принял решение о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок без необходимости продления каждые полгода. Официальный представитель МИДа Мария Захарова комментируя это решение, охарактеризовала европейские власти как «наперсточников».

По итогам саммита 18–19 декабря страны Евросоюза приняли решение о финансировании Украины на €90 млрд в 2026–2027 годах. Речь идет о средствах, взятых из общего бюджета ЕС, предложение использовать замороженные российские активы было отклонено.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что конфискация российских активов будет являться воровством. Москва анонсировала ответные меры против европейских стран.