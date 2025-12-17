Судебное заседание по иску ЦБ к Euroclear на 18 трлн руб. пройдет 16 января

Суд назначил предварительное заседание по иску ЦБ к Euroclear на ₽18 трлн

Здание штаб-квартиры Euroclear (Фото: Ansgar Haase / dpa / Global Look Press)

Арбитражный суд Москвы назначил предварительное судебное заседание по исковому заявлению Центрального банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на 18 трлн руб. назначено на 16 января. Об этом сообщила пресс-служба арбитражного суда Москвы.

«Исковое заявление Центрального Банка Российской Федерации к Euroclear Bank S.A./N.V. принят к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 16 января 2026 года на 10:00», — говорится в сообщении.

Центральный банк России подал иск против депозитария Euroclear с требованием взыскать убытки в размере более 18 трлн руб, сообщали источники РБК. Банк России заявил, что Euroclear совершает незаконные действия, которые причиняют убытки и лишают Банк России возможности распоряжаться активами и ценными бумагами.

12 декабря Евросоюз принял решение о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок. Представитель МИДа Мария Захарова комментируя это решение, охарактеризовала европейские власти как «наперсточников».

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что конфискация российских активов будет являться воровством чужой собственности.

Заблокированные активы и резервы Банка России являются федеральной собственностью, в отношении которой бельгийский депозитарий Euroclear совершил злоупотребление правом и нарушил публичный порядок страны, пересказали позицию ЦБ источники РБК, знакомых с аргументацией истца в споре с бельгийским депозитарием Euroclear. Размер убытка, причиненного Банку России, по информации источников РБК, составляет €200,1 млрд рублей — €181,46 млрд ущерба и €18,64 млрд упущенной выгоды.

ЦБ в аргументах указывает, что введение санкций против России — общеизвестный факт и не требует доказательств. С 28 февраля 2022 года Euroclear совершает действия, которые делают невозможным пользование и распоряжение Банком России его денежными средствами, ценными бумагами и доходами по ним. Действия Euroclear по следованию санкциям ЕС является виновным, недобросовестным поведением, повлекшим возникновение убытков у ЦБ, рассказал источники РБК.

Иск Центрального банка в столичный арбитражный суд был подан после того, как Еврокомиссия в начале декабря предложила членам ЕС два варианта финансирования Украины на предстоящие годы, один из которых предполагает выдачу «потенциального репарационного кредита» за счет российских активов. Второй вариант будет опираться на бюджет ЕС («резервный фонд»). Максимальная сумма такой ссуды — €210 млрд, она соответствует объему замороженных резервов России в ЕС.