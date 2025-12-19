 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Дмитриев назвал отказ от конфискации российских активов победой закона

Сюжет
Война санкций
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал победой закона и здравого смысла отказ Евросоюза от использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом он написал в X.

«Закон и здравый смысл победили… пока что», – сказано в публикации Дмитриева.

Глава РФПИ добавил, что решение Евросоюза по активам – также крупная победа для «голосов разума в Европе», защищавших ЕС, евро и Euroclear.

Фон дер Ляйен назвала условие разблокировки российских активов
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли решение не использовать замороженные российские активы для так называемого репарационного кредита Украине. Вместо этого Киеву в формате беспроцентного кредита выделят €90 млрд из общего бюджета ЕС на 2026–2027 годы. Также лидеры стран объединения договорились, что схема «не повлечет за собой никаких финансовых обязательств Чехии, Венгрии и Словакии». Те ранее отказались направлять деньги Киеву из средств ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что Украина, используя полученные €90 млрд, должна будет отдавать предпочтение закупке оружия у производителей из стран Евросоюза. Он назвал это преференцией для европейского ОПК.

Россия считает любые действия со своими активами воровством и неоднократно предупреждала о серьезных последствиях и ответных мерах.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Кирилл Дмитриев российские активы Евросоюз
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года

