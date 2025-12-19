Дмитриев назвал отказ от конфискации российских активов победой закона

Кирилл Дмитриев (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал победой закона и здравого смысла отказ Евросоюза от использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом он написал в X.

«Закон и здравый смысл победили… пока что», – сказано в публикации Дмитриева.

Глава РФПИ добавил, что решение Евросоюза по активам – также крупная победа для «голосов разума в Европе», защищавших ЕС, евро и Euroclear.

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли решение не использовать замороженные российские активы для так называемого репарационного кредита Украине. Вместо этого Киеву в формате беспроцентного кредита выделят €90 млрд из общего бюджета ЕС на 2026–2027 годы. Также лидеры стран объединения договорились, что схема «не повлечет за собой никаких финансовых обязательств Чехии, Венгрии и Словакии». Те ранее отказались направлять деньги Киеву из средств ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что Украина, используя полученные €90 млрд, должна будет отдавать предпочтение закупке оружия у производителей из стран Евросоюза. Он назвал это преференцией для европейского ОПК.

Россия считает любые действия со своими активами воровством и неоднократно предупреждала о серьезных последствиях и ответных мерах.