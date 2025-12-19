Фон дер Ляйен назвала условие разблокировки российских активов

Для разблокировки российских активов необходимо квалифицированное большинство голосов стран ЕС. До принятия такого решения 12 декабря активы могли быть разблокированы при отсутствии консенсуса при продлении заморозки

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Бессрочно замороженные российские активы могут быть разблокированы только при условии, что за это проголосует квалифицированное большинство европейских стран, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

«До этого каждые шесть месяцев возникала угроза, что хотя бы одного европейское государство больше не согласится на санкции, на продление санкций и тогда российские активы будут разморожены. Теперь они заблокированы надолго и могут быть разблокированы только при условии, что квалифицированное большинство стран проголосуют за это», — сказала она.

Для того чтобы решение было принято квалифицированным большинством в Евросоюзе, оно должно получить поддержку от 60% государств-членов (это 16 из 27 стран ЕС), где проживает более 55% населения союза.

Решение о бессрочной заморозке активов России на сумму €210 млрд было принято 12 декабря. Раньше каждые шесть месяцев проходило голосование о продлении заморозки активов. Это устраняет риск того, что Венгрия и Словакия, у которых хорошие отношения с Россией, в какой-то момент могут отказаться продлить блокировку, вынудив Брюссель вернуть деньги Москве, писал Reuters.

В ноябре Financial Times и Reuters сообщали, что фон дер Ляйен направила письмо странам ЕС, в котором предложила три варианта финансирования Киева на €135,7 млрд. Речь шла о финансировании государствами-членами через гранты или кредитах, предоставляемые союзом на основе заимствований или средств с заблокированных счетов.

В начале декабря Еврокомиссией были одобрены два варианта поддержки Украины, в том числе «потенциальный репарационный кредит» за счет российских активов. Второй вариант опирается на бюджет ЕС («резервный фонд»).

По итогам обсуждения на саммите ЕС 19 декабря участники приняли решение о финансировании Украины на €90 млрд в 2026–2027 годах из бюджета Союза, предложение использовать замороженные российские активы было отклонено. Он подчеркнул, что российские активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует убытки Украине.

В Кремле заявляли, что у России есть понимание, как действовать в случае изъятия активов. Этот шаг повлечет за собой «серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц», предупреждали там.