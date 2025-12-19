Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Макрон: кредит ЕС в €90 млрд для Украины пойдет на оружие у производителей из ЕС

По словам Макрона, решение о предоставлении кредита Украине включает условие, по которому Украина должна приоритетно закупать оружие, произведенное предприятиями ЕС

Эмманюэль Макрон (Фото: Yves Herman / Reuters)

Украина при использовании кредита в размере €90 млрд, который планирует выделить Евросоюз на основе своего бюджета, будет обязана отдавать предпочтение закупкам оружия у производителей из ЕС, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Мы позаботились о включении надежной преференции для оборонной промышленности Европы и промышленности Украины», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита Евросовета.

При этом Макрон отметил, что Евросовету также предложили продолжить техническую работу по варианту «репарационного кредита», который будет финансироваться за счет денежных доходов от замороженных российских суверенных активов.

О том, что Евросоюз хочет сделать закупку оружия у европейских стран и их партнеров условием выделения помощи Украине, ранее писал Bloomberg. На тот момент еще обсуждалась идея о выделении Киеву средств за счет замороженных активов России. Идея заключалась в том, чтобы более половины средств — до €210 млрд — в течение ближайших лет были потрачены на закупки продукции оборонных предприятий ЕС, предприятий на Украине и в странах — партнерах Евросоюза, таких как Норвегия. Это существенно ограничило бы возможности Киева использовать кредит для закупки американского оружия, отмечал Bloomberg.

Евросоюз по итогам саммита принял решение предоставить Украине кредит в размере €90 млрд, основанный на бюджете ЕС. При этом предложение использовать замороженные российские активы было отклонено, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что речь идет о беспроцентном кредите. Он подчеркнул, что российские активы будут «заморожены до тех пор, пока Россия не компенсирует убытки Украине».

12 декабря ЕС также принял решение о бессрочной заморозке активов России на сумму €210 млрд. Раньше каждые шесть месяцев проходило голосование о продлении заморозки. Это устраняет риск, что Венгрия и Словакия, у которых хорошие отношения с Россией, в какой-то момент могут отказаться продлить блокировку, вынудив Брюссель вернуть деньги Москве, писал Reuters.

Российская сторона предупредила, что конфискация ее активов приведет к «серьезным последствиям для государств, компаний и частных лиц». Москва расценивает подобные действия как кражу.