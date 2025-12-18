ФАС напомнила, что НДС не должен стать причиной роста цен

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба выступила с официальным предупреждением для торговых сетей и производителей: повышение общей ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% не должно приводить к росту цен на социально значимые продукты питания. Для них сохранена льготная ставка в размере 10%.

В связи с этим ФАС направила разъяснительное письмо крупнейшим отраслевым объединениям и федеральным торговым сетям. В нем ведомство напомнило, что изменение общей налоговой ставки, которое вступит в силу с 1 января 2026 года, не является основанием для пересмотра цен на товары из льготной категории. К таким товарам относятся, в частности, хлеб, молоко, яйца, овощи, крупы и другие базовые продукты.

Служба также обратила внимание бизнеса на необходимость строгого соблюдения антимонопольного законодательства. В случае выявления необоснованного повышения цен или сговора ФАС намерена принимать жесткие меры.

Закон о повышении НДС с 20 до 22% был подписан президентом Владимиром Путиным в ноябре. 8 декабря глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию подчеркнул важность обеления экономики и создания прозрачной конкурентной среды, выразив надежду, что повышение налогов будет временной мерой.