Силуанов заявил, что последствия повышения НДС «мы не заметим»
Изменение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) пройдет незаметно с учетом проводимой властями жесткой денежно-кредитной политики, заявил министр финансов Антон Силуанов на форуме ВТБ «Россия зовет!». РБК ведет прямую трансляцию.
«Налог на добавленную стоимость наиболее, мне кажется, безболезненный налог. Да, конечно, он включается в цену, но в условиях жесткости денежно-кредитной политики уверен, что мы не заметим этого изменения налога», — сказал Силуанов.
Министр обратил внимание на 2019 год, когда ставка налога на добавленную стоимость была увеличена с 18 до 20%. Тогда, по словам Силуанова, часть НДС «перешла в цену уже в декабре». «Сейчас мы видим: пока, слава богу, этого не происходит. Поэтому, если говорить о среднесрочном взгляде, то изъятие из экономики через налог лучше для процентных ставок, для инфляции, для экономики. Следовательно, увеличение долговой нагрузки хуже для бюджета, хуже для экономики и в конечном счете для процентных ставок и для экономики», — объяснил он.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих повышение НДС с 20 до 22%. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Для социально значимых товаров сохранится льготная ставка 10%. К этой категории относятся продукты питания, лекарства и детские товары. При этом из перечня товаров, облагаемых по льготной ставке, были исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира — они будут облагаться по ставке 22%.
Автором соответствующей инициативы выступил Минфин. Силуанов говорил, что повышение НДС позволит отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета. Согласно законопроекту, повышение НДС обеспечит дополнительные доходы для федерального бюджета в 2026–2028 годах в размере 4,423 трлн руб.: в 2026 году — 1,187 трлн руб., в 2027-м — 1,559 трлн руб., а в 2028-м — 1,677 трлн руб.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что повышение НДС внесет определенность в бюджетную политику и будет лучшим вариантом, нежели повышение дефицита бюджета, ведь в таком случае регулятору пришлось бы повышать прогноз ключевой ставки на 2026 год. Набиуллина отметила, что ЦБ оценивает проект бюджета на предстоящий год как дезинфляционный, хотя в краткосрочной перспективе, основываясь на опыте 2019-го, ожидает роста цен в результате повышения ставки НДС.
