«Сбер» допустил пересмотр тарифов для клиентов из-за НДС по картам

Сбербанк адаптирует тарифы для клиентов из-за ввода НДС на услуги по карточным операциям, сообщили его топ-менеджеры. По их словам, изменение нагрузки особенно затронет малый бизнес, который не платит НДС, и опосредованно граждан

Введение налога на добавленную стоимость (НДС) на операции по картам приведет к пересмотру тарифов Сбербанка для его клиентов. Об этом во время дня инвестора банка «Сделано в Сбере» сообщили первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев и заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.

"Это (введение НДС - РБК) относительно нейтрально для крупного бизнеса, кто являлся плательщиком НДС, а больше давления будет прежде всего на малый и микробизнес и, частично, на те сервисы, которые касаются физических лиц. Это два основных направлениях, где мы сейчас будем принимать решение, где и как мы будем адаптировать тарифы", - сказал Царев.

Как добавил Скворцов, Сбербанк планирует переложить часть расходов из-за ввода НДС на своих пользователей (юридических лиц), которые, в свою очередь, переложат эти расходы на поставщиков и клиентов. "Часть клиентов, в основном это малый бизнес, не смогут принять ничего к вычету, поэтому для них это будет явным образом повышением налогов", - пояснил Скворцов.

"Нельзя сказать, что мы сильно обрадовались такому ходу событий (введение НДС по карточным операциям - РБК), вели определенный диалог, показывали потенциально негативные последствия такого шага. Но при этом решение было принято, и мы, конечно, будем его выполнять", - подчеркнул Скворцов.

В 2026 году будет отменена льгота по НДС на банковские услуги по карточным операциям. В частности, налог будет введен за эквайринговые услуги (прием безналичных платежей к оплате) и процессинг (обработка операций по картам). Общая ставка НДС со следующего года будет увеличена с текущих 20% до 22%. Российские банки и платежные компании были освобождены от НДС по карточным операциям с 2006 года. Эта льгота вводилась для стимулирования развития безналичных расчетов в стране, доля которых в настоящее время составляет 87,5%. Налог будет взиматься с комиссии, которую банк взимает за оказание карточных услуг. Например, магазины платят эквайринговые комиссии, которые в среднем составляют 1,5–2,5% от суммы операции. То есть НДС будет рассчитываться от этой величины, а не от всей суммы покупки.

В целом "Сбер" оценивает влияние повышения НДС с 20% до 22% в следующем году на инфляцию на уровне почти 2 процентных пунктов, сказал Скворцов: "Мы оцениваем вклад этих изменений чуть менее 2% в рост цен, в сумме на конец 2025-начало 2026 года. Это та цена, которую заплатит экономика за дополнительные налоги, избежать этого не получится". ЦБ ранее оценивал, что вклад повышения НДС в инфляцию составит 0,6–0,7 п.п.

Несмотря на введение НДС Сбербанк ожидает в следующему году рост чистого комиссионного дохода на уровне 5-7%, сказал Скворцов. Это выше, чем показатель 2025 года - за девять месяцев 2025 года рост комиссионных доходов составил около 1%.

"У нас в 2024 году была большая высокая база, когда мы провели ряд изменений в учетной политике и стали ряд комиссий, которые раньше признавали единовременно, относить на весь срок сделки, и тем самым снизили комиссионные доходы начиная с 2025 года. В 2026 году этот фактор уйдет и комиссионные доходы будут сопоставимы", - объяснил Скворцов. Он подчеркнул, что расти выше 7% и показать двухзначные темпы вряд ли получится из-за высокой конкуренции на рынке, особенно в розничном сегменте.