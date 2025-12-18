 Перейти к основному контенту
Общество
0

Стало известно, сколько Долина заплатила за поиск покупателя квартиры

ВС: Долина заплатила агентству 4,5 млн рублей за поиск покупателя своей квартиры
Лариса Долина
Лариса Долина

Певица Лариса Долина заплатила агентству почти 4,5 млн руб. за поиск покупателя своей квартиры, следует из определения Верховного суда.

«26 апреля 2024 года между Долиной Л.А. и индивидуальным предпринимателем П... А.А. был заключен договор, по условиям которого исполнитель, именуемый в договоре агентством, за вознаграждение обязался от имени, по поручению и за счет клиента совершить юридические и фактические действия по поиску покупателя», — говорится в документе.

16 декабря судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения судов нижестоящих инстанций и отказала артистке в удовлетворении иска к покупательнице Полине Лурье о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и прекращении права собственности Лурье на приобретенное жилье.

Следующее заседание назначено на 25 декабря: Мосгорсуд рассмотрит иск о выселении Долиной.

Верховный суд опубликовал полный текст определения по делу Долиной
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В июне 2024 года Долина продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. — ниже рыночной стоимости, но позже заявила, что действовала под влиянием мошенников, и потребовала вернуть жилплощадь и признать сделку недействительной. Суд удовлетворил требование певицы, а покупательница в итоге осталась и без квартиры, и без денег. Лурье обратилась с иском в Верховный суд, оспаривая решения судов предыдущих инстанций.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
