Стало известно, сколько Долина заплатила за поиск покупателя квартиры

Лариса Долина (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Певица Лариса Долина заплатила агентству почти 4,5 млн руб. за поиск покупателя своей квартиры, следует из определения Верховного суда.

«26 апреля 2024 года между Долиной Л.А. и индивидуальным предпринимателем П... А.А. был заключен договор, по условиям которого исполнитель, именуемый в договоре агентством, за вознаграждение обязался от имени, по поручению и за счет клиента совершить юридические и фактические действия по поиску покупателя», — говорится в документе.

16 декабря судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения судов нижестоящих инстанций и отказала артистке в удовлетворении иска к покупательнице Полине Лурье о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и прекращении права собственности Лурье на приобретенное жилье.

Следующее заседание назначено на 25 декабря: Мосгорсуд рассмотрит иск о выселении Долиной.

В июне 2024 года Долина продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. — ниже рыночной стоимости, но позже заявила, что действовала под влиянием мошенников, и потребовала вернуть жилплощадь и признать сделку недействительной. Суд удовлетворил требование певицы, а покупательница в итоге осталась и без квартиры, и без денег. Лурье обратилась с иском в Верховный суд, оспаривая решения судов предыдущих инстанций.