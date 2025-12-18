Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединенные Штаты хотят вернуть себе нефть, которую, по его мнению, Венесуэла «незаконно забрала» себе.

«Это блокада. Мы не позволим никому, кому не следует проходить, пройти. Помните, они отобрали у нас все права на энергоносители. Они забрали всю нашу нефть совсем недавно, и мы хотим её вернуть. Но они её забрали. Они забрали её незаконно», — сказал он.

Материал дополняется.