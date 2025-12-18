 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы

Трамп о Венесуэле: мы хотим вернуть свою нефть

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединенные Штаты хотят вернуть себе нефть, которую, по его мнению, Венесуэла «незаконно забрала» себе.

«Это блокада. Мы не позволим никому, кому не следует проходить, пройти. Помните, они отобрали у нас все права на энергоносители. Они забрали всю нашу нефть совсем недавно, и мы хотим её вернуть. Но они её забрали. Они забрали её незаконно», — сказал он.

Материал дополняется.

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 17 дек, 23:58 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 17 дек, 23:58
Посольство сообщило об освобождении россиянина из тюрьмы в Иране Политика, 00:22
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Сможет ли ЕС на итоговом саммите принять ключевые решения по Украине Политика, 00:01
В России стало рекордно мало «экстремальных трудоголиков»Подписка на РБК, 00:00
Число выданных автокредитов в ноябре сократилось на 18% Авто, 00:00
В небе у берегов Венесуэлы появились самолеты палубной авиации США Политика, 00:00
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Матвей Сафонов установил два рекорда в Межконтинентальном кубке Спорт, 17 дек, 23:58
За три часа над российскими регионами сбили 30 беспилотников Политика, 17 дек, 23:50
Венесуэла вывела в море военные суда на защиту танкеров от флота США Политика, 17 дек, 23:49
Суд отказал в управлении «механикой» водителям без большого пальца руки Общество, 17 дек, 23:36
Чем известен новый глава NASA Джаред Айзекман Политика, 17 дек, 23:32
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 17 дек, 23:30
Сафонова признали лучшим игроком Межконтинентального кубка Спорт, 17 дек, 23:30