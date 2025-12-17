Фицо рассказал, как час спорил с главой Евросовета о помощи Украине

Роберт Фицо и Антониу Кошта (Фото: Olivier Hoslet / EPA / ТАСС)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в течение часа спорил с председателем Европейского совета Антониу Коштой из-за финансовой помощи Украине. Об этом он рассказал во время встречи с членами парламентского комитета по европейским делам, трансляция заседания велась на официальном сайте парламента Словакии.

На прошлой неделе Фицо провел часовой телефонный разговор с Коштой. Премьер-министр Словакии сообщил главе Евросовета, что на саммите ЕС, который запланирован на 18–19 декабря, он не будет поддерживать все, что связано с военными расходами Киева.

«Я час спорил с председателем Европейского совета господином Коштой, он — о деньгах, я — о людях, он — о деньгах, я — о людях. Так я понял, что в Европе что-то происходит, но я с этим ничего общего иметь не хочу», — рассказал Фицо (цитата по «РИА Новости»).

Центральной темой саммита ЕС станет окончательное согласование деталей плана по использованию российских активов через «репарационный кредит» для Украины.

Фицо пообещал, что не поддержит решения, связанные с финансированием военных расходов Украины, даже если заседание продлится до Нового года. Также он отметил, что готов поддерживать Украину в восстановлении через двусторонние переговоры между Словакией и Киевом.

12 декабря Евросоюз заморозил российские активы на сумму €210 млрд на неопределенный срок. В начале декабря Еврокомиссия (ЕК) предложила членам ЕС два варианта финансирования Украины на предстоящие годы, один из которых предполагает выдачу «потенциального репарационного кредита» за счет российских активов. В преддверии саммита ЕС глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала государства-члены срочно определиться с вариантом финансирования Киева.

Москва ранее предупредила о жестком ответе на любые незаконные действия с российскими активами в ЕС. Президент России Владимир Путин говорил, что конфискация российских активов будет являться воровством чужой собственности.