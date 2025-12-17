Глава ЕК призвала срочно определиться с финансированием Украины

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Yves Herman / Reuters)

Евросоюз должен в ближайшие дни определиться с вариантом финансирования Украины — будет оно осуществляться через совместный долг, или за счет использования замороженных российских активов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Нет более важного акта европейской обороны, чем поддержка обороны Украины. Ближайшие дни станут решающим шагом для обеспечения этого. От нас зависит, как мы будем финансировать борьбу Украины. Мы понимаем срочность ситуации. Она острая. Мы все это чувствуем. Мы все это видим», — сказала фон дер Ляйен.

Она привела оценки Международного валютного фонда (МВФ), а также собственные расчеты ЕС, согласно которым потребности Украины в финансах на 2026 и 2027 год превышают €137 млрд.

«Две трети этой суммы должна покрыть Европа. И речь идет не только о цифрах, но и об укреплении способности Украины обеспечить подлинный мир — справедливый, прочный, защищающий Украину и Европу», — добавила фон дер Ляйен.

Еврокомиссия в начале декабря официально предложила странам ЕС два варианта финансирования Украины: привлечение заемных средств под гарантии общеевропейского бюджета и выдачу «репарационного кредита» в размере €210 млрд из замороженных российских активов. Всего после начала военной операции на Украине в западных странах оказались заблокированными российские активы на сумму около €260 млрд. Их большая часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear. 12 декабря ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских активов. В тот же день Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear, сумма претензий превышает 18 трлн руб.

