Венесуэла осудила заявление Трампа о краже активов

Правительство Венесуэлы назвало действия президента США Дональда Трампа о вводе блокады подсанкционных нефтяных танкеров, которые следуют из республики или из нее — «безрассудной и серьезной угрозой». Власти республики подчеркнули, что заявление американского президента нарушает международное право, свободу торговли и судоходство, следует из официального заявления правительства Венесуэлы, которое опубликовала вице-президент республики Делси Родригес.

В заявлении Каракаса говорится, что Дональд Трамп в своих социальных сетях «утверждает, что венесуэльская нефть, земля и полезные ископаемые являются его собственностью», требуя их немедленной передачи США. Также американский президент стремится «навязать иррациональную морскую блокаду Венесуэлы с целью кражи богатств».

Сам Трамп указывал, что власти Венесуэлы — «иностранная террористическая организация», из-за «кражи активов, терроризма, контрабанды наркотиков и торговли людьми».

«Венесуэла в национальном единстве осуждает военную угрозу Дональда Трампа и будет защищать свои права на свободную торговлю, судоходство, свободное развитие, суверенитет и национальную независимость, » — заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Власти республики подчеркнули, что Венесуэла, действуя в полном соответствии с международным правом, конституцией страны и Уставом ООН, подтверждает свой суверенитет над всеми природными ресурсами и право на свободное судоходство и торговлю в Карибском море и Мировом океане. Посол Венесуэлы в ООН «немедленно осудит это грубое нарушение международного права».

Накануне США ввел полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Трамп обвинил страну в «краже американских активов», нефти и земли. Также Вашингтон признал венесуэльские власти «иностранной террористической организацией».

Республиканец заявил, что вооруженные силы США будут наращивать вокруг Венесуэлы свою группировку, пока власти республики не вернут природные ресурсы и активы.

В последние месяцы США стягивали силы в Карибском море, а с сентября начали наносить удары по венесуэльским судам, которые, по утверждению Вашингтона, перевозят наркотики. А в конце ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, а затем заявил, что Соединенные Штаты вскоре начнут наносить наземные удары по объектам наркокартелей в республике.

На прошлой неделе, по данным Reuters, власти США задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. По информации The New York Times, речь идет о танкере Skipper, который с февраля по июль этого года перевез почти 2 млн барр. сырой нефти из Ирана в Китай.

Каракас назвал задержание танкера «вопиющим ограблением и актом международного пиратства». Россия поддерживает Венесуэлу и призывает администрацию президента США Дональда Трампа воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту с Каракасом.