Военная операция на Украине⁠,
0

Второй раунд переговоров Зеленского с Уиткоффом в Берлине завершился

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Второй раунд переговоров президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером в Берлине завершился. Встреча продлилась около двух часов. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на источник в офисе президента Украины.

Второй раунд переговоров стартовал 15 декабря. Переговоры между делегациями Украины и США в Берлине начались 14 декабря и продлились более пяти часов. Помимо Зеленского, со стороны Украины в переговорах участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Как написал Уиткофф по итогам встречи в социальной сети X, делегации достигли «значительного прогресса». По словам спецпосланника Дональда Трампа, делегации детально обсудили мирный план из 20 пунктов, а также вопросы экономического и иного сотрудничества.

Переговоры в Берлине 14 декабря были самыми подробными за время конфликта, сообщил Kyiv Post со ссылкой на западного чиновника. По его словам, стороны обсудили «механизмы прекращения огня, гарантии безопасности и экономическую стабилизацию».

В Берлине началась встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером
Политика
Фото:Annegret Hilse / Reuters

Советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин анонсировал заявление украинского президента после завершения переговоров 15 декабря. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от американцев сформулированную позицию по завершении переговоров. Он уточнил, что Россия не обсуждает с США ход берлинской встречи. 

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Украина США переговоры Владимир Зеленский Стив Уиткофф Джаред Кушнер Берлин мирный план
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года

