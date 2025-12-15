Второй раунд переговоров Зеленского с Уиткоффом в Берлине завершился

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Второй раунд переговоров президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером в Берлине завершился. Встреча продлилась около двух часов. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на источник в офисе президента Украины.

Второй раунд переговоров стартовал 15 декабря. Переговоры между делегациями Украины и США в Берлине начались 14 декабря и продлились более пяти часов. Помимо Зеленского, со стороны Украины в переговорах участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Как написал Уиткофф по итогам встречи в социальной сети X, делегации достигли «значительного прогресса». По словам спецпосланника Дональда Трампа, делегации детально обсудили мирный план из 20 пунктов, а также вопросы экономического и иного сотрудничества.

Переговоры в Берлине 14 декабря были самыми подробными за время конфликта, сообщил Kyiv Post со ссылкой на западного чиновника. По его словам, стороны обсудили «механизмы прекращения огня, гарантии безопасности и экономическую стабилизацию».

Советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин анонсировал заявление украинского президента после завершения переговоров 15 декабря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от американцев сформулированную позицию по завершении переговоров. Он уточнил, что Россия не обсуждает с США ход берлинской встречи.