Встреча Зеленского и Уиткоффа длилась пять часов

Переговоры между делегациями Украины и США в Берлине продолжались более пяти часов, передает Reuters.

Стороны договорились продолжить работу утром 15 декабря, сообщил советник украинского президента Дмитрий Литвин. Он также уточнил, что президент Владимир Зеленский в тот же день прокомментирует переговоры после их завершения.

В переговорах со стороны американской делегации участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер, со стороны Киева, помимо Зеленского — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, а также начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Как заявлял Зеленский, переговоры должны быть посвящены «фундаменту мира» и мирному урегулированию российско-украинского конфликта, Киев работает над тем, чтобы «мир для Украины был достойным».