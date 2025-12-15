 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Встреча Зеленского и Уиткоффа длилась пять часов

Сюжет
Военная операция на Украине

Переговоры между делегациями Украины и США в Берлине продолжались более пяти часов, передает Reuters.

Стороны договорились продолжить работу утром 15 декабря, сообщил советник украинского президента Дмитрий Литвин. Он также уточнил, что президент Владимир Зеленский в тот же день прокомментирует переговоры после их завершения.

В переговорах со стороны американской делегации участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер, со стороны Киева, помимо Зеленского — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, а также начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Как заявлял Зеленский, переговоры должны быть посвящены «фундаменту мира» и мирному урегулированию российско-украинского конфликта, Киев работает над тем, чтобы «мир для Украины был достойным».

Софья Полковникова
Владимир Зеленский Стив Уиткофф переговоры
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года

