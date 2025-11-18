Кто и сколько денег выделил Украине с 2022 года. Инфографика

Еврокомиссия обсуждает продолжение финансовой помощи Украине и предлагает варианты с выделением €135,7 млрд. Сколько всего средств и от кого Киев получил с начала военной операции — в инфографике РБК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила письмо странам Евросоюза с предложениями по финансовой помощи Украине на €135,7 млрд (около $146,7 млрд).

По подсчетам Кильского института мировой экономики, с начала военной операции и по 31 августа 2025 года Брюссель выделил Украине $79,34 млрд. Средства, направленные институтами ЕС (в том числе Еврокомиссией и Европейским инвестиционным банком), считались отдельно от финансовой поддержки, оказанной Киеву напрямую странами — членами союза.

Евросоюз занимает второе место по объему помощи Украине. Крупнейшим донором остаются США — на их долю приходится порядка $130,65 млрд, из них около двух третей составляют военные поставки.

В тройку лидеров среди отдельных государств-доноров также входят Германия ($25,64 млрд, $20 млрд из которых — гуманитарная помощь) и Великобритания ($21,24 млрд, $15,7 млрд из которых — гуманитарная помощь).

Кильский институт мировой экономики ведет расчеты зарубежной помощи Украине в рамках Ukraine Support Tracker. Проект фиксирует только межправительственные обязательства и транши 41 страны-донора (государств G7, членов ЕС, а также Австралии, Новой Зеландии, ряда азиатских и других стран), не учитывая частные пожертвования и помощь международных организаций.

Российские власти осуждают военную помощь Украине и требуют ее прекратить. Кремль подчеркивал, что никакая поддержка не помешает достичь поставленных Москвой целей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, нет оружия, которое оказало бы кардинальное влияние на ход боевых действий в пользу Украины.