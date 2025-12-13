 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Дмитриев пригрозил ЕС «подрывом доверия» из-за заморозки активов России

Дмитриев: страны ЕС встретятся с последствиями незаконной заморозки активов
Сюжет
Война санкций

Власти европейских стран, принявшие решение о бессрочной заморозке €210 млрд российских активов, столкнутся с «последствиями за незаконные действия». Так на решение ЕС от 12 декабря отреагировал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Речь идет не только о России — речь идет о подрыве доверия к глобальной системе резервов, верховенству права и финансовой состоятельности Европы», — написал Дмитриев в своем посте.

Ранее в декабре он называл возможную конфискацию активов «самоубийством европейской цивилизации», уничтожающим фундаментальное для нее право собственности.

В другом посте спецпредставитель российского президента обвинил страны НАТО и ЕС в активных усилиях по срыву мирного плана президента США Дональда Трампа, заявив, что они «скорее начнут Третью мирную войну», чем добьются мира под руководством американского лидера. Такую оценку Дмитриев дал, реагируя на пост главы МИД Венгрии Петера Сийярто, в котором тот критикует слова генсека НАТО Марка Рютте о войне с Россией.

Эксперт в эфире РБК связал будущее активов России в ЕС с позицией Трампа
Политика

Ранее Дмитриев написал в Х, что Британия и ЕС активно борются против урегулирования конфликта на Украине. Он напомнил, что в 2022 году занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон оказывал давление на Украину, чтобы та отказалась от соглашения о нейтралитете с Россией и продолжила боевые действия.

Совет ЕС ввел бессрочную блокировку российских активов на €210 млрд, отказавшись от практики их продления каждые шесть месяцев. Данное решение поддержали Бельгия, Италия, Мальта и Болгария.

Эта мера призвана склонить Бельгию, ранее выступавшую против изъятия активов, к одобрению плана предоставления Украине «репарационного кредита» до €165 млрд за счет будущих доходов от замороженных средств. Окончательное согласование этого вопроса запланировано на 18 декабря. В ЕС при этом подчеркнули, что решение о блокировке не предопределяет окончательной судьбы активов, которая остается за лидерами стран-членов.

Москва считает любые действия со своими зарубежными активами воровством и пригрозила «серьезными последствиями». Президент Владимир Путин рассказал, что Россия вырабатывает ответные меры. 12 декабря российский Центробанк подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, в котором хранится большая часть замороженных в Европе российских активов.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Кирилл Дмитриев российские активы заморозка ЕС
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Материалы по теме
МИД одним словом отреагировал на бессрочную заморозку активов России в ЕС
Политика
Эксперт в эфире РБК связал будущее активов России в ЕС с позицией Трампа
Политика
Станет ли решение ЕС по активам России шагом к их изъятию. Эфир Радио РБК
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 02:51 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 02:51
Зеленский раскрыл тему заседания в формате «Рамштайн» Политика, 03:05
Губернатор сообщил о погибшем и повреждениях инфраструктуры в Саратове Политика, 03:02
Трамп заявил о «большом прогрессе» в процессе урегулирования на Украине Политика, 02:18
Трамп объявил о скором начале наземных ударов по Венесуэле Политика, 02:11
Дмитриев пригрозил ЕС «подрывом доверия» из-за заморозки активов России Политика, 01:54
В Переславле-Залесском загорелось общежитие Никитского мужского монастыря Общество, 01:28
Европол спрогнозировал теракты с дронами и протесты из-за роботов в ЕС Технологии и медиа, 01:22
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
В ЕС сочли «абсолютно невозможным» членство Украины к 2027 году Политика, 01:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп в окружении женщин. Кто оказался на новых фото из архивов Эпштейна Общество, 00:56 
Министр армии Британии увидел «тень войны, стучащейся в двери» Европы Политика, 00:52
RMF узнала об отмене субботней встречи по мирному плану в Париже Политика, 00:44
МИД одним словом отреагировал на бессрочную заморозку активов России в ЕС Политика, 00:40
У Иордании начал действовать безвиз с Россией. Куда еще можно поехать Общество, 00:30