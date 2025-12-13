Дмитриев пригрозил ЕС «подрывом доверия» из-за заморозки активов России

Власти европейских стран, принявшие решение о бессрочной заморозке €210 млрд российских активов, столкнутся с «последствиями за незаконные действия». Так на решение ЕС от 12 декабря отреагировал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Речь идет не только о России — речь идет о подрыве доверия к глобальной системе резервов, верховенству права и финансовой состоятельности Европы», — написал Дмитриев в своем посте.

Ранее в декабре он называл возможную конфискацию активов «самоубийством европейской цивилизации», уничтожающим фундаментальное для нее право собственности.

В другом посте спецпредставитель российского президента обвинил страны НАТО и ЕС в активных усилиях по срыву мирного плана президента США Дональда Трампа, заявив, что они «скорее начнут Третью мирную войну», чем добьются мира под руководством американского лидера. Такую оценку Дмитриев дал, реагируя на пост главы МИД Венгрии Петера Сийярто, в котором тот критикует слова генсека НАТО Марка Рютте о войне с Россией.

Ранее Дмитриев написал в Х, что Британия и ЕС активно борются против урегулирования конфликта на Украине. Он напомнил, что в 2022 году занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон оказывал давление на Украину, чтобы та отказалась от соглашения о нейтралитете с Россией и продолжила боевые действия.

Совет ЕС ввел бессрочную блокировку российских активов на €210 млрд, отказавшись от практики их продления каждые шесть месяцев. Данное решение поддержали Бельгия, Италия, Мальта и Болгария.

Эта мера призвана склонить Бельгию, ранее выступавшую против изъятия активов, к одобрению плана предоставления Украине «репарационного кредита» до €165 млрд за счет будущих доходов от замороженных средств. Окончательное согласование этого вопроса запланировано на 18 декабря. В ЕС при этом подчеркнули, что решение о блокировке не предопределяет окончательной судьбы активов, которая остается за лидерами стран-членов.

Москва считает любые действия со своими зарубежными активами воровством и пригрозила «серьезными последствиями». Президент Владимир Путин рассказал, что Россия вырабатывает ответные меры. 12 декабря российский Центробанк подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, в котором хранится большая часть замороженных в Европе российских активов.