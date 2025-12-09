 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Дмитриев обвинил Британию и ЕС в препятствовании мирному урегулированию

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

Британия и Евросоюз активно борются против урегулирования конфликта на Украине, заявил в соцсети Х спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Глобалисты, британские и европейские бюрократы, неоконсерваторы и военно-промышленный комплекс, а также основные средства массовой информации активно борются с миром», — написал он.

Дмитриев также напомнил, что в 2022 году занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон оказывал давление на Украину, чтобы та отказалась от соглашения о нейтралитете с Россией и продолжила боевые действия.

Песков заявил о попытках Европы помешать урегулированию на Украине
Политика
Дмитрий Песков

Вскоре после визита британского премьера в Киев в апреле 2022 года «Украинская правда» сообщила, что Джонсон мог использовать поездку, чтобы гарантировать отказ Киева от подписания мирного соглашения с Москвой.

Лидер фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия также утверждал, что украинская делегация отвергла условия Москвы по совету экс-премьера, однако сам Джонсон называл эти обвинения «чушью». Президент Украины Владимир Зеленский позднее также опровергал подобные утверждения.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Кирилл Дмитриев Россия Украина Великобритания Евросоюз
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Материалы по теме
Дмитриев словами о «панике» ответил на обвинения в желании раздела Европы
Политика
The Times сообщила о готовности Британии передать Украине активы России
Политика
Зеленский заявил, что Европа и Украина готовят альтернативный мирный план
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 10:57 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 10:57
Число пострадавших при атаке БПЛА в Чувашии увеличилось до 14 человек Политика, 11:12
Президент Чехии назначил Бабиша премьер-министром Политика, 11:12
В США сообщили о понимании Трампом рычагов давления на Россию и Украину Политика, 11:11
В Москве оформлено почти 10 млн кв. м многоквартирных домов с начала года Недвижимость, 11:10
Турецкий бренд нутрицевтики ORZAX Ocean вышел на российский рынок Отрасли, 11:08
Силуанов заявил о невозможности бесконечного бюджетного стимула Экономика, 11:01
Зима без снега: как выбрать шины РБК и Ikon Tyres, 11:00
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Сомалийские пираты вернулись: как предусмотреть риски для грузоперевозокПодписка на РБК, 10:59
Как цифровизация помогает расти реальному сектору экономики Отрасли, 10:56
Сколько Египет зарабатывает на Суэцком канале и индустрии путешествий РБК и РЭЦ, 10:45
Как меняются дата-центры и их формат Отрасли, 10:44
Гибкая занятость: как совместить интересы разных поколений Образование, 10:36
Roblox заблокировали в России. Как запрет скажется на детях Life, 10:36
Дмитриев обвинил Британию и ЕС в препятствовании мирному урегулированию Политика, 10:31