Дмитриев обвинил Британию и ЕС в препятствовании мирному урегулированию
Британия и Евросоюз активно борются против урегулирования конфликта на Украине, заявил в соцсети Х спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Глобалисты, британские и европейские бюрократы, неоконсерваторы и военно-промышленный комплекс, а также основные средства массовой информации активно борются с миром», — написал он.
Дмитриев также напомнил, что в 2022 году занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон оказывал давление на Украину, чтобы та отказалась от соглашения о нейтралитете с Россией и продолжила боевые действия.
Вскоре после визита британского премьера в Киев в апреле 2022 года «Украинская правда» сообщила, что Джонсон мог использовать поездку, чтобы гарантировать отказ Киева от подписания мирного соглашения с Москвой.
Лидер фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия также утверждал, что украинская делегация отвергла условия Москвы по совету экс-премьера, однако сам Джонсон называл эти обвинения «чушью». Президент Украины Владимир Зеленский позднее также опровергал подобные утверждения.
