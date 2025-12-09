Власти сообщили о повреждении 15 зданий в Чебоксарах при налете БПЛА
В Чебоксарах в результате налета беспилотников повреждения получили 15 зданий, в том числе десять жилых домов, сообщил журналистам премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.
«Пострадало 15 зданий, из них десять жилых домов», — сказал он (цитата по ТАСС).
Беспилотники атаковали территорию Чувашии утром 9 декабря. В результате налета дронов пострадали 14 человек, включая ребенка.
На фоне угрозы атаки дронов ранним утром 9 декабря приостанавливал работу аэропорт Чебоксар. Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 121 украинский беспилотник над российскими регионами.
В конце ноября при массированной атаке беспилотников на Чебоксары пострадали два местных жителя, включая одного ребенка. Дроны также повредили два дома.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили