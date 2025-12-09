 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Власти сообщили о повреждении 15 зданий в Чебоксарах при налете БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Чебоксарах в результате налета беспилотников повреждения получили 15 зданий, в том числе десять жилых домов, сообщил журналистам премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.

«Пострадало 15 зданий, из них десять жилых домов», — сказал он (цитата по ТАСС).

В Чувашии введут режим ЧС для ликвидации последствий атаки беспилотников
Общество
Фото:artamonovs / Telegram

Беспилотники атаковали территорию Чувашии утром 9 декабря. В результате налета дронов пострадали 14 человек, включая ребенка.

На фоне угрозы атаки дронов ранним утром 9 декабря приостанавливал работу аэропорт Чебоксар. Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 121 украинский беспилотник над российскими регионами.

В конце ноября при массированной атаке беспилотников на Чебоксары пострадали два местных жителя, включая одного ребенка. Дроны также повредили два дома.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Чебоксары беспилотники повреждения
