В Чувашии введут режим ЧС для ликвидации последствий атаки беспилотников
Власти Чувашии введут режим чрезвычайной ситуации регионального уровня для ликвидации последствий атаки беспилотников на Чебоксары. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр республики Сергей Артамонов.
По его словам, это решение принимается главой региона Олегом Николаевым, с которым Артамонов находится на постоянной связи. «Решение принимается для того, чтобы мобилизовать все ресурсы для защиты населения и оперативно восстановить последствия», — уточнил премьер.
Утром 9 декабря в результате атаки беспилотников в Чебоксарах пострадали девять человек. Были повреждены жилые дома в одном из микрорайонов города. Среди пострадавших один ребенок.
На фоне угрозы ударов беспилотников ранним утром 9 декабря прием и отправку воздушных судов приостановил аэропорт Чебоксар. В ночь на 9 декабря силы ПВО сбили 121 украинский БПЛА над регионами России, сообщает Минобороны.
