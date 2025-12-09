В Чувашии при атаке дронов пострадали трое взрослых и ребенок
БПЛА атаковали территорию Чувашии, есть пострадавшие, несколько жилых домов повреждены, сообщил в телеграм-канале глава республики Олег Николаев.
Предварительно ранены четыре человека, включая одного ребенка, уточнил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. Он заверил, что пострадавшим оказывают необходимую медицинская помощь. Николаев, в свою очередь, отметил, что все поврежденные дома будут восстановлены.
«На данный момент все экстренные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность. Введены временные ограничения движения на ряде магистралей города Чебоксары, открыт пункт помощи в школе № 20 по ул. Хузангая, 8», — добавил глава республики.
Николаев призвал жителей региона сохранять спокойствие и напомнил о запрете на распространение фото- и видеоматериалов, связанных с дронами и ПВО.
На фоне угрозы ударов беспилотников ранним утром 9 декабря прием и отправку воздушных судов приостановил аэропорт Чебоксар. В ночь на 9 декабря силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник над регионами России, сообщает Минобороны.
Это не первый налет, с которым столкнулась республика. Так, в конце ноября при массированной атаке дронов на Чебоксары пострадали два местных жителя, в том числе один подросток. Беспилотники также повредили два дома.
В конце сентября украинский БПЛА ударил по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар в Чувашии. Она на время приостановила работу. Ущерб станции оказался незначительным, обошлось без пострадавших.
