Восьмой аэропорт за ночь приостановил полеты
В аэропорту Чебоксар временно ограничили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Это сделано, чтобы обеспечить безопасность полетов, подчеркнул Кореняко.
Те же ограничения действуют в воздушных хабах Магаса, Грозного, Владикавказа и Тамбова. Меры также вводили в Краснодаре, Калуге и Волгограде, но они уже сняты.
В нескольких регионах, в том числе в Дагестане, ночью объявили опасность атаки дронов. Губернаторы Ростовской и Тульской областей Юрий Слюсарь и Дмитрий Миляев сообщили о перехвате беспилотников над регионами.
