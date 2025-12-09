Восьмой аэропорт за ночь приостановил полеты

В аэропорту Чебоксар временно ограничили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Это сделано, чтобы обеспечить безопасность полетов, подчеркнул Кореняко.

Те же ограничения действуют в воздушных хабах Магаса, Грозного, Владикавказа и Тамбова. Меры также вводили в Краснодаре, Калуге и Волгограде, но они уже сняты.

В нескольких регионах, в том числе в Дагестане, ночью объявили опасность атаки дронов. Губернаторы Ростовской и Тульской областей Юрий Слюсарь и Дмитрий Миляев сообщили о перехвате беспилотников над регионами.