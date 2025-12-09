 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Число пострадавших при атаке БПЛА в Чувашии увеличилось до 14 человек

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Количество пострадавших при ударе дронов в Чебоксарах выросло до 14 человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

«На базе одного из общеобразовательных учреждений микрорайона продолжает работу пункт временного размещения. На месте работают психологи и медицинские специалисты», — написал он. Степанов добавил, что специальные комиссии приступили к оценке состояния домов и нанесенного беспилотниками ущерба.

В Чебоксарах предприятие приостановило работу после падения дронов
Общество
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Глава Чувашии тремя часами ранее заверил, что все поврежденные дома будут восстановлены. Он также призвал жителей региона сохранять спокойствие. Степанов, сообщив о последствиях налета, предупредил о временных ограничениях движения на ряде магистралей Чебоксар.

Республика и ранее подвергалась украинским атакам. Так, в конце ноября при массированной атаке дронов на Чебоксары ранения получили два местных жителя, включая подростка.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники БПЛА Чебоксары Чувашия пострадавшие
Материалы по теме
Число пострадавших в Чувашии при падении дрона увеличилось
Политика
В Чебоксарах начали устанавливать стекла взамен выбитых при атаке БПЛА
Политика
МЧС сообщило об ударе дронов по Чебоксарам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 12:37 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 12:37
Яшина заочно приговорили по делу о нарушении закона об иноагентах Политика, 12:44
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Трамп назвал угрозой нацбезопасности негативное решение ВС по пошлинам Политика, 12:36
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Военные сборы — 2026: что нужно знать находящимся в запасе База знаний, 12:29
В Ивановской области упал Ан-22 Политика, 12:28
«Чешский Трамп» снова стал премьером: чем известен политик-миллиардер 12:28
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Денег и статуса уже недостаточно. Что изменилось в подходах к мотивации Образование, 12:24
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус — 2025». Список Life, 12:24
Как импортозамещение влияет на облачную стратегию финансового сектора Отрасли, 12:22
Дегтярев заявил, что лимит на легионеров в РПЛ будет гуманным Спорт, 12:21
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Оператор «Турецкого потока» перевезет штаб-квартиру в Венгрию Бизнес, 12:18
Пошаговая инструкция: как гарантировать результаты от стратсессииПодписка на РБК, 12:14