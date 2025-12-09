Число пострадавших при атаке БПЛА в Чувашии увеличилось до 14 человек

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Количество пострадавших при ударе дронов в Чебоксарах выросло до 14 человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

«На базе одного из общеобразовательных учреждений микрорайона продолжает работу пункт временного размещения. На месте работают психологи и медицинские специалисты», — написал он. Степанов добавил, что специальные комиссии приступили к оценке состояния домов и нанесенного беспилотниками ущерба.

Глава Чувашии тремя часами ранее заверил, что все поврежденные дома будут восстановлены . Он также призвал жителей региона сохранять спокойствие. Степанов, сообщив о последствиях налета, предупредил о временных ограничениях движения на ряде магистралей Чебоксар.

Республика и ранее подвергалась украинским атакам. Так, в конце ноября при массированной атаке дронов на Чебоксары ранения получили два местных жителя, включая подростка.