Два человека пострадали при массированной атаке дронов на Чебоксары

При массированной атаке беспилотников на Чебоксары пострадали два местных жителя, один из которых подросток. Об этом сообщает губернатор Чувашии Олег Николаев.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Также при атаке было повреждено два жилых дома. На данный момент опасность атаки БПЛА отсутствует.

Жители, которых временно эвакуировали из поврежденных зданий, возвращаются обратно. Губернатор отметил, что им окажут поддержку.

В 03:15 мск в аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они нужны для обеспечения безопасности полетов, поясняли в Росавиации. В 05:54 мск ограничения сняли.

Чувашия не первый раз подвергается удару дронов. В сентябре БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию возле поселка Конар, ее работа была приостановлена. Ущерб незначительный и пострадавших нет, сообщал тогда Николаев.