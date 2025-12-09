За ночь над регионами России сбили 121 украинский дрон
В ночь на 9 декабря дежурные средства ПВО сбили над Россией 121 украинский беспилотник самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Большинство дронов пришлось на Белгородскую область, где уничтожили 49 аппаратов, еще 22 перехватили в Крыму. В Рязанской области сбили десять беспилотников, в Воронежской — девять, над акваторией Каспийского моря — восемь.
По пять дронов уничтожили в Ростовской области и Калмыкии, по четырем ПВО отработала в Нижегородской области, по трем — в Липецкой. Еще по два беспилотника сбили в Курской области и Краснодарском крае, по одному — в Брянской и Тульской областях.
Минувшей ночью на фоне угрозы атак дронов работу приостанавливали аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Магаса, Владикавказа, Грозного, Тамбова, Чебоксар и Калуги. Последний возобновил прием и отправку рейсов в 6:04 мск.
Ранним утром глава Ростовской области Юрий Слюсарь, сообщив об атаке на регион, уточнил, что в результате никто не пострадал.
