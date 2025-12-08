La Vanguardia увидела неспособность Запада ответить России и Китаю
Страны Запада оказались не в состоянии выработать эффективный и согласованный ответ на стратегическое партнерство России и Китая. Такой вывод делает ведущая испанская газета La Vanguardia в своей аналитической статье.
По мнению издания, Запад, переживающий «экзистенциальный кризис» и растущее отдаление между США и Европой, с тревогой наблюдает за углублением этого союза. Авторы статьи подчеркивают, что отношения между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином складываются лучше, чем у американского лидера Дональда Трампа со своими европейскими союзниками. Именно эта разобщенность, как считает газета, не позволяет западным странам предложить консолидированную стратегию противодействия.
В ноябре 2025 года Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период. По словам российского лидера, они основаны на принципах равноправия, взаимной выгоды и взаимной поддержки по вопросам, затрагивающим коренные интересы сторон, и не направлены против кого-либо.
В октябре 2024 года Путин заявил, что отношения России и Китая строятся на равноправной основе и являются уникальными, они «очень доверительные и объемные». В декабре того же года российский президент назвал лидера КНР Си Цзиньпина своим другом.
В августе Путин сообщил, что экономические отношения Москвы и Пекина находятся на небывало высоком уровне, а Китай для России — лидер по объему двусторонней торговли. Он также назвал отношения России и Китая значимым и стабилизирующим фактором мировой политики.
