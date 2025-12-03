ВТБ запустит в Китае для российских туристов сервис оплаты по QR-коду

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В 2026 году ВТБ запустит для россиян на территории КНР сервис безопасной оплаты по QR-коду, сообщил президент — председатель правления банка Андрей Костин в рамках 16-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

В банке ожидают увеличения в новом году туристического потока из России в Китай после того, как власти КНР ввели визовые послабления для россиян.

«Люди начинают больше путешествовать, а у нас есть сеть филиалов, через которые можно проводить платежи», — сказал Костин в эфире телеканала «Россия 24».

15 сентября 2025-го Китай ввел безвизовый режим с Россией в качестве эксперимента, который продлится год. Россияне могут находиться в КНР без визы в течение 30 дней «в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена». В ответ Москва отменила до будущего сентября въездные визы для граждан Китая.

Недавно ВТБ запустил технологию оплаты по QR-коду во Вьетнаме, где работает совместный российско-вьетнамский банк.

«Мы использовали свою инфраструктуру, сумели состыковать российский QR-код и VietQR, и у нас более, по-моему, 3 тыс. точек по Вьетнаму. Наверное, требуется больше еще, и мы будем в этом плане дальше работать», — пояснил Костин.

Клиенты ВТБ получили возможность мгновенно оплачивать покупки в крупнейших точках продаж по всему Вьетнаму — для этого требуется лишь навести камеру через «ВТБ Онлайн» на QR-код на чеке или терминале магазина, пояснили в пресс-службе ВТБ. Там отметили, что этот сервис также доступен в Киргизии и Таджикистане.

Форум ВТБ «Россия зовет!» проводится с 2009 года. Он собирает инвесторов, представителей государственных органов, глав российских и зарубежных компаний. В 2025 году форум проводился в ведущих регионах страны и завершается в Москве традиционным двухдневным мероприятием — 2 и 3 декабря.