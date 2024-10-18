Путин исключил старшинство Китая в отношениях с Россией

Путин: в отношениях России и Китая нет ни старших, ни младших

Отношения Москвы и Пекина строятся на равноправной основе, они уникальные, «доверительные и объемные». «У нас нет ни старших, ни младших, мы просто работаем в интересах друг друга, и это получается», — сказал президент

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости)

Отношения России и Китая строятся на равноправной основе, стороны работают ради взаимных интересов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

Он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина — уникальны, они «очень доверительные и объемные».

«У китайской стороны к нам тоже были вопросы — по энергетике, некоторым другим направлениям, по сотрудничеству в космосе. Вы знаете, мы все выправляем, мы слышим друг друга. Если сейчас посмотреть на структуру торгового баланса, то все сейчас ясно, и весь ответ на все вопросы. Мы не просто говорим, мы делаем. И у нас нет ни старших, ни младших, мы просто работаем в интересах друг друга, и это получается», — сказал президент (цитата по «Интерфакс»).

О «вассальной зависимости» Москвы от Китая заявляли некоторые западные политики, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы категорически с этим не согласны, потому что наши отношения с Китаем, с Китайской Народной Республикой, носят характер стратегического особенного партнерства и это не связано с какой-то зависимостью кого-то», — ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В мае, во время визита Владимира Путина в Китай, китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая «закалились в тяжелых условиях» и стали эталоном сотрудничества между крупными державами. По словам Си Цзиньпина, развитие отношений между Москвой и Пекином не только отвечает коренным интересам двух стран, но и способствует миру и процветанию в регионе.

Китай стал для России ключевым торговым партнером: как говорил Си Цзиньпин, по итогам 2024 года торговый оборот может достигнуть $250 млрд против почти $147 млрд в 2021 году. Экспорт из Китая в Россию по итогам 2023 года составил почти $111 млрд, а импорт российской продукции в Китай — чуть более $129 млрд.

Россия в основном закупает в Китае оборудование, наземный транспорт, электрические машины, пластмассы, обувь и т.д. Китай, в свою очередь, остается одним из важнейших потребителей таких российских экспортных товаров, как сталь, дерево, нефть и газ. Также Пекин закупает в России минеральное топливо, руды, медь, рыбу, крабов, моллюсков, жиры и другие товары.