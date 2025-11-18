 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин заявил об эпохе наилучших в истории отношений с Китаем

Владимир Путин и Ли Цян&nbsp;
Владимир Путин и Ли Цян  (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Отношения России и Китая вступили в новую эпоху и переживают наилучший период в своей истории, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, сообщает ТАСС.

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступившие в новую эпоху, действительно переживают наилучший период в своей истории», — сказал он.

Отношения стран, по словам Путина, выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и поддержки в вопросах, касающихся «коренных интересов» Москвы и Пекина. Они при этом, как подчеркнул российский президент, не направлены против кого-либо.

Пекин отреагировал на испытания «Буревестника» в России
Политика
Го Цзякунь

В октябре 2024 года Путин заявил, что отношения России и Китая строятся на равноправной основе и являются уникальными, они «очень доверительные и объемные». В декабре того же года российский президент назвал лидера КНР Си Цзиньпина своим другом.

В августе Путин заявил, что экономические отношения Москвы и Пекина находятся на небывало высоком уровне, а Китай для России — лидер по объему двусторонней торговли. Он также назвал отношения России и Китая значимым и стабилизирующим фактором мировой политики.

