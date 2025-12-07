Макрон пригрозил жесткими мерами ЕС в торговом споре с Китаем

Евросоюз может в ближайшее время ввести жесткие меры против Китая, включая пошлины на китайскую продукцию, в случае отсутствия реакции Пекина на торговые разногласия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Echos.

«Я сказал им [китайцам], что если они не отреагируют, мы, европейцы, будем вынуждены в самом ближайшем будущем принять жесткие меры и выйти из сотрудничества, как это сделали США, например, ввести пошлины на китайскую продукцию», — предупредил он

По его словам, торговый профицит Китая является неустойчивым, поскольку страна, как он утверждает, «импортирует очень мало наших товаров». Макрон подчеркнул, что уже обсудил вопрос ответный мер с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Китай наносит удар по европейскому промышленному и инновационному рынку, исторически основанному на станках и автомобилестроении», — отметил Макрон. Как отмечает издание, ситуация стала критической для Европы на фоне роста китайского экспорта на европейские рынки и высокой конкурентоспособности китайской промышленности.

Также Макрон заявил, что протекционистская политика США усугубляет положение Европы, перенаправляя китайские торговые потоки на европейские рынки. По его словам, Европа оказалась «посередине», а ситуацию он назвал вопросом «жизни или смерти» для европейской промышленности. «Мы стали рынком адаптации, и это худший сценарий», — добавил он.

Материал дополняется