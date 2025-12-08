ЦБ сообщил о доле подростков среди участников дропперских схем
Порядка 20% россиян, вовлеченных в схемы по обналичиванию и переводу похищенных денег через свои банковские счета (дропперство), являются несовершеннолетними. Об этом в интервью РБК заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.
По ее словам, молодых людей привлекает видимость легкого заработка, при этом они не в полной мере осознают риски.
В целом, по оценке регулятора, «градус проблемы» снижается. Объем операций по счетам дропперов в текущем году по сравнению с прошлым упал более чем в три раза, а карты таких клиентов банки теперь выявляют и блокируют в течение часов или минут, а не недель, что делает теневой бизнес менее удобным и более дорогим. Всего, по данным ЦБ, в базе насчитывается около 1,2 млн дропперов.
Для борьбы с проблемой с 1 августа 2025 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, запрещающие банкам открывать счета несовершеннолетним без согласия их законных представителей — родителей или опекунов. Банк России также направил кредитным организациям методические рекомендации по снижению рисков вовлечения подростков в дропперство. Как отметила Полякова, оценивать эффект от этих нововведений пока рано, так как прошло слишком мало времени.
В России также была введена уголовная ответственность как для организаторов дропперских схем, так и для самих исполнителей, предоставляющих свои счета.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили