ЦБ сообщил о доле подростков среди участников дропперских схем

Зампред ЦБ Полякова: порядка 20% дропов приходится на несовершеннолетних
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Порядка 20% россиян, вовлеченных в схемы по обналичиванию и переводу похищенных денег через свои банковские счета (дропперство), являются несовершеннолетними. Об этом в интервью РБК заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

По ее словам, молодых людей привлекает видимость легкого заработка, при этом они не в полной мере осознают риски.

В целом, по оценке регулятора, «градус проблемы» снижается. Объем операций по счетам дропперов в текущем году по сравнению с прошлым упал более чем в три раза, а карты таких клиентов банки теперь выявляют и блокируют в течение часов или минут, а не недель, что делает теневой бизнес менее удобным и более дорогим. Всего, по данным ЦБ, в базе насчитывается около 1,2 млн дропперов.

Подросткам закрыли возможность открывать счета в банке без родителей
Финансы
Фото:Александр Река / ТАСС

Для борьбы с проблемой с 1 августа 2025 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, запрещающие банкам открывать счета несовершеннолетним без согласия их законных представителей — родителей или опекунов. Банк России также направил кредитным организациям методические рекомендации по снижению рисков вовлечения подростков в дропперство. Как отметила Полякова, оценивать эффект от этих нововведений пока рано, так как прошло слишком мало времени.

В России также была введена уголовная ответственность как для организаторов дропперских схем, так и для самих исполнителей, предоставляющих свои счета.

Читайте РБК в Telegram.

