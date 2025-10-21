 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников
Российские суды взыскали с дропперов свыше ₽1 млрд

Как защититься от мошенников
Александр Гуцан
Александр Гуцан (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Более 1 млрд руб. взыскали с дропперов через суды российские прокуроры, заявил генпрокурор России Александр Гуцан, передает ТАСС.

«Наши требования к ним (дропперам. — РБК) удовлетворены судами на сумму свыше миллиарда рублей», — сказал он.

Дроппер, или дроп (от англ. drop — «сбрасывать») — это человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег.

Гуцан пояснил, что практика взыскания с дропперов «неосновательного обогащения» сформировалась за последние три года, а работа по искам к злоумышленникам, которую ведут прокуроры, заняла важное место в борьбе с кибермошенничеством.

Число клиентов-дропов в российских банках превысило миллион
Финансы
Фото:Артём Соболев / NEWS.ru / Global Look Press

В июне Госдума приняла федеральный закон об уголовной ответственности для дропперов, благодаря которому мошенникам грозят штрафы до 1 млн руб. или тюремный срок до шести лет. Вскоре в Следственном департаменте МВД сообщили, что после вступления в силу соответствующего закона фигурантами уголовных дел о дропперстве могут стать 2 млн россиян.

Уже в июле в России возбудили первое уголовное дело о дропперстве. Тогда под подозрением оказалась 52-летняя жительница Москвы, которая по указанию мошенников открыла в одном из банков счет индивидуального предпринимателя с целью заработать. На новый счет злоумышленники зачислили не более 1 млн руб., однако все внесенные средства были получены преступным путем.

Полина Дуганова
дропперы Александр Гуцан иски суд прокуроры
