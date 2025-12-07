В ЦБ сообщили о снижении «градуса проблемы» с дропами
Банк России зафиксировал снижение остроты проблемы с дропами — физлицами, чьи счета и карты используются для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций. Об этом в интервью РБК рассказала зампред ЦБ Ольга Полякова.
Полная версия интервью выйдет в подписке РБК 8 декабря.
«Градус проблемы на самом деле все-таки снижается. Помимо количества дропов, то есть граждан, которые вовлекаются в незаконную деятельность, нужно смотреть на объемы P2P-переводов по счетам дропов. Такие переводы и есть основной способ безналичных расчетов теневого бизнеса с гражданами», — подчеркнула Полякова.
Она привела четыре признака, которые свидетельствуют об улучшении ситуации.
Снижение объемов и «среднего чека» дропперских операций. «[Мы] повысили скорость выявления и остановки операций по счетам дропов. В итоге объем операций по счетам дропов в текущем году в сравнении с данными прошлого года снизился более чем в три раза. Кратно уменьшилась и средняя сумма операций на одного дропа. Это очень существенное снижение, и, с нашей точки зрения, это самый главный показатель», — рассказала Полякова. По оценкам регулятора, сейчас среднемесячная сумма операций дропа составляет 100–150 тыс. руб. Еще в сентябре ЦБ называл величину 200–300 тыс. в месяц.
Банк России также сделал неудобным использование дропперских карт, что повлияло на их стоимость и срок функционирования. «Если раньше такая карта могла жить примерно месяц, то сейчас она выявляется быстро, в течение часов, а иногда даже и минут. Поэтому карта становится дороже: раньше она стоила где-то порядка 10 тыс. руб., сейчас — 30–50 тыс. руб., а если мы говорим о карте премиального сегмента, по которой обычно устанавливаются большие лимиты на переводы, то такие карты стоят уже 70 тыс. руб.», — описала ситуацию Полякова.
Ранее Банк России оценивал, что ежемесячно в России открывается до 100 тыс. дропперских счетов, а число физлиц, подозреваемых в проведении таких операций, достигает 1,2 млн.
По словам Поляковой, численность дропов не выросла, но россиян по-прежнему активно вовлекают в такие сомнительные операции.
«Счета дропов блокируются, и дроповодам необходимо быстро их менять, чтобы компенсировать выпадание тех, кто раньше мог работать, но в итоге попал в нашу базу», — объяснила зампред ЦБ скачок количества дропов с конца 2024 года, когда их было 700 тыс.
Она напомнила, что решением проблемы может стать создание новой платформы «Антидроп», позволяющей банкам и регулятору обмениваться информацией о клиентах-физлицах, которые проводят сомнительные операции.
«Мы обеспечим для всех банков доступ к этой платформе. Важно не просто накопить данные, а создать среду, где каждый банк сможет видеть информацию других банков о дропах. Это позволит быстрее выявлять «миграцию» дропов между банками и снизить их распространение по системе в целом», — подчеркнула Полякова.
Как в России борются с дропами
Банк России считает дропами или дропперами физлиц, чьи банковские карты используются для сомнительных операций. Это может быть как вывод средств, украденных мошенниками у других банковских клиентов, так и обналичивание или переводы в интересах организаторов незаконных схем, теневого бизнеса. Дропом можно стать по собственному желанию или по незнанию под воздействием мошенников.
Меры по борьбе с дропами, которые уже введены, направлены на ограничение мошеннических схем. Например, с июля 2024 года изменился механизм возврата клиентам похищенных средств: банки должны отслеживать операции без согласия клиентов, а также проверять наличие получателя средств в мошеннической базе ЦБ. Если банк пропустит перевод на реквизиты из этой базы, то будет вынужден возместить клиенту украденные деньги. Это привело к тому, что банки стали активнее передавать в базу ЦБ данные о подозрительных картах, использовать эти сведения в целях антифрода — блокировать переводы и сами карты.
Кроме того, летом 2025 года была введена уголовная ответственность за дропперскую деятельность. К ней могут быть привлечены те, кто сам совершает неправомерные операции с использованием электронных кошельков и карт, а также те, кто за вознаграждение передает средства платежа третьим лицам.
