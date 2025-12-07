 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Отсутствие Польши на саммите в Лондоне объяснили ее «слабостью»

Польшу не пригласили на лондонский саммит по Украине

Польша не была приглашена на саммит в Лондоне, где будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине, сообщает Polsat.

8 декабря в Лондоне лидеры Франции, Великобритании и Германии — Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц — встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским. Макрон, в частности, намерен «подвести итоги» текущих переговоров под руководством США, пишет Le Monde.

Бывший премьер Польши Лешек Миллер в эфире программы «Президенты и премьер-министры» отметил, что страна давно не участвовала в подобных встречах. Экс-президент Бронислав Коморовский связал отсутствие Польши на встрече со «слабостью» Варшавы по сравнению с приглашенными на саммит странами.

«Три сильнейшие европейские страны встречаются с лидером Украины. Сильнейшие в политическом, военном и экономическом отношении, те, кто вносит наибольший вклад в военные нужды Украины. <...> Мы просто слабее», — заявил он.

Берлин подтвердил участие Мерца в переговорах по Украине в Лондоне
Политика

Другой бывший премьер Вальдемар Павляк отметил, что из-за действий нынешнего президента Кароля Навроцкого, «отталкивающего Украину от Польши», стране будет трудно участвовать в диалоге по стратегическим вопросам Европы.

Навроцкий выступал против членства Украины в Евросоюзе, а также анонсировал окончание поддержки украинских беженцев в следующем году. В то же время в конце ноября он отменил встречу в венгерским премьером Виктором Орбаном из-за поездки последнего в Москву. В канцелярии польского президента отметили, что он придерживается убеждения, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, в том числе в энергетической сфере.

Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсуждал в том числе обеспечение Венгрии энергоснабжением на зиму и 2026 год «по доступной цене». Венгерский премьер назвал переговоры успешными.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Польша Украина саммит Лондон
