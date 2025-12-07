Отсутствие Польши на саммите в Лондоне объяснили ее «слабостью»
Польша не была приглашена на саммит в Лондоне, где будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине, сообщает Polsat.
8 декабря в Лондоне лидеры Франции, Великобритании и Германии — Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц — встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским. Макрон, в частности, намерен «подвести итоги» текущих переговоров под руководством США, пишет Le Monde.
Бывший премьер Польши Лешек Миллер в эфире программы «Президенты и премьер-министры» отметил, что страна давно не участвовала в подобных встречах. Экс-президент Бронислав Коморовский связал отсутствие Польши на встрече со «слабостью» Варшавы по сравнению с приглашенными на саммит странами.
«Три сильнейшие европейские страны встречаются с лидером Украины. Сильнейшие в политическом, военном и экономическом отношении, те, кто вносит наибольший вклад в военные нужды Украины. <...> Мы просто слабее», — заявил он.
Другой бывший премьер Вальдемар Павляк отметил, что из-за действий нынешнего президента Кароля Навроцкого, «отталкивающего Украину от Польши», стране будет трудно участвовать в диалоге по стратегическим вопросам Европы.
Навроцкий выступал против членства Украины в Евросоюзе, а также анонсировал окончание поддержки украинских беженцев в следующем году. В то же время в конце ноября он отменил встречу в венгерским премьером Виктором Орбаном из-за поездки последнего в Москву. В канцелярии польского президента отметили, что он придерживается убеждения, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, в том числе в энергетической сфере.
Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсуждал в том числе обеспечение Венгрии энергоснабжением на зиму и 2026 год «по доступной цене». Венгерский премьер назвал переговоры успешными.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили