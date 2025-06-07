Избранный президент Польши выступил против членства Украины в Евросоюзе

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий выступил против вступления Украины в Евросоюз в интервью венгерскому Mandiner. Отвечая на вопрос о том, как он реагирует на призывы из Брюсселя об ускоренном присоединении Киева к блоку, Навроцкий сказал: «На данный момент я выступаю против вступления Украины в Европейский Союз».

Он пояснил, что с одной стороны, европейские страны поддерживают Киев в конфликте, но «Украина должна понимать, что у других стран, таких как Польша и Венгрия, и у других европейских стран, тоже есть свои интересы».

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