Орбан положительно оценил переговоры с Путиным в Москве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан положительно оценил прошедшие в Москве переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
«Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным», — написал венгерский премьер в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Встреча Орбана и Путина прошла в Кремле в пятницу, 28 ноября. Переговоры длились около четырех часов. В ходе встречи стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения Москвы и Будапешта.
Перед вылетом в Москву Орбан рассказал журналистам, что целью его поездки является обеспечение Венгрии энергоснабжением на зиму и 2026 год «по доступной цене». Он добавил, что на переговорах с российским президентом вряд ли получится избежать темы урегулирования конфликта на Украине.
В начале встречи Путин отметил развитие отношений России и Венгрии «несмотря на все сложности сегодняшнего дня» и охарактеризовал их как основанные на прагматизме.
Российский лидер упомянул, что за 2024 год товарооборот между странами снизился на 23%, в основном в связи «с внешними ограничениями». Вместе с тем Путин отметил, что у государств есть и хорошие перспективы — в 2025 году рост составил чуть более 7%.
