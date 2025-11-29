Орбан положительно оценил переговоры с Путиным в Москве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан положительно оценил прошедшие в Москве переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

«Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным», — написал венгерский премьер в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Встреча Орбана и Путина прошла в Кремле в пятницу, 28 ноября. Переговоры длились около четырех часов. В ходе встречи стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения Москвы и Будапешта.

Перед вылетом в Москву Орбан рассказал журналистам, что целью его поездки является обеспечение Венгрии энергоснабжением на зиму и 2026 год «по доступной цене». Он добавил, что на переговорах с российским президентом вряд ли получится избежать темы урегулирования конфликта на Украине.

В начале встречи Путин отметил развитие отношений России и Венгрии «несмотря на все сложности сегодняшнего дня» и охарактеризовал их как основанные на прагматизме.

Российский лидер упомянул, что за 2024 год товарооборот между странами снизился на 23%, в основном в связи «с внешними ограничениями». Вместе с тем Путин отметил, что у государств есть и хорошие перспективы — в 2025 году рост составил чуть более 7%.