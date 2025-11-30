Президент Польши отменил встречу с Орбаном из-за его визита в Москву
Президент Польши Кароль Навроцкий ограничил программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме, заявил в Х глава управления международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшыдач.
Это значит, что ранее запланированная встреча с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном отменена, пишет Gazeta.pl. Пшыдач объявил об этой встрече еще в начале ноября.
Отмена встречи с Орбаном связана с визитом венгерского политика в Москву и его встречей с президентом России Владимиром Путиным, отметил министр.
Навроцкий, подчеркнул Пшыдач, придерживается убеждения, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, в том числе в энергетической сфере. На встрече в Эстергоме он вместе с президентом Чехии, Словакии и Венгрии обсудит вопросы безопасности и сотрудничества в регионе Центральной Европы.
Всего президент должен был находиться в Венгрии два дня — в среду в Эстергоме на саммите президентов Вышеградской группы, а в четверг — в Будапеште с официальным визитом. На это время была запланирована встреча с президентом Венгрии Тамашем Сулёком и премьер-министром Орбаном.
Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал решение президента. «Президент отверг Орбана, интересно. Еще несколько месяцев, и, возможно, они поймут, что те, кто ненавидит Европейский союз и Украину, в основном любят Путина», — заявил он.
Путин и Орбан встретились в Кремле 28 ноября. Консультации продолжались четыре часа. На встрече венгерский премьер заявил, что Будапешт заинтересован в переговорах по Украине и мирном урегулировании. Путин поблагодарил венгерского премьера за то, что тот предложил Будапешт в качестве площадки для диалога о мире.
Орбан перед вылетом в Москву рассказал журналистам, что целью его поездки является обеспечение Венгрии энергоснабжением на зиму и 2026 год «по доступной цене», но добавил, что на переговорах с российским президентом вряд ли получится избежать темы урегулирования конфликта на Украине. По итогам встречи венгерский премьер назвал переговоры успешными.
