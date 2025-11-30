 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Президент Польши отменил встречу с Орбаном из-за его визита в Москву

Сюжет
Военная операция на Украине
Польский президент Навроцкий отменил встречу с венгерским премьером из-за его визита в Москву в конце ноября. Ранее Орбан назвал переговоры с Путиным успешными
Кароль Навроцкий
Кароль Навроцкий (Фото: Alex Brandon / Getty Images)

Президент Польши Кароль Навроцкий ограничил программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме, заявил в Х глава управления международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшыдач.

Это значит, что ранее запланированная встреча с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном отменена, пишет Gazeta.pl. Пшыдач объявил об этой встрече еще в начале ноября.

Отмена встречи с Орбаном связана с визитом венгерского политика в Москву и его встречей с президентом России Владимиром Путиным, отметил министр.

Навроцкий, подчеркнул Пшыдач, придерживается убеждения, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, в том числе в энергетической сфере. На встрече в Эстергоме он вместе с президентом Чехии, Словакии и Венгрии обсудит вопросы безопасности и сотрудничества в регионе Центральной Европы.

Туск счел фатальным сочетанием отставку Ермака и встречу Орбана с Путиным
Политика

Всего президент должен был находиться в Венгрии два дня — в среду в Эстергоме на саммите президентов Вышеградской группы, а в четверг — в Будапеште с официальным визитом. На это время была запланирована встреча с президентом Венгрии Тамашем Сулёком и премьер-министром Орбаном.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал решение президента. «Президент отверг Орбана, интересно. Еще несколько месяцев, и, возможно, они поймут, что те, кто ненавидит Европейский союз и Украину, в основном любят Путина», — заявил он.

Путин и Орбан встретились в Кремле 28 ноября. Консультации продолжались четыре часа. На встрече венгерский премьер заявил, что Будапешт заинтересован в переговорах по Украине и мирном урегулировании. Путин поблагодарил венгерского премьера за то, что тот предложил Будапешт в качестве площадки для диалога о мире.

Орбан перед вылетом в Москву рассказал журналистам, что целью его поездки является обеспечение Венгрии энергоснабжением на зиму и 2026 год «по доступной цене», но добавил, что на переговорах с российским президентом вряд ли получится избежать темы урегулирования конфликта на Украине. По итогам встречи венгерский премьер назвал переговоры успешными.

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Кароль Навроцкий Польша Венгрия Орбан
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
