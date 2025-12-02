Путин рассказал, какой ответ готова дать Россия на атаки на танкеры

Фото: Reuters

Если Украина продолжит атаки на танкеры в Черном море то Россия может принять «ответные меры» против судов стран, помогающих Украине, заявил президент Владимир Путин.

«Если атаки на танкеры будут продолжаться, мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов стран, помогающих Украине. Надеюсь, что Киев и те, кто стоят за его спиной, подумают, стоит ли продолжать атаки на суда в Чёрном море», — сказал президент.

Материал дополняется.