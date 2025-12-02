 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Черном море БПЛА атаковал российский танкер с подсолнечным маслом

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Танкер Midvolga в Черном море был атакован беспилотным летательным аппаратом в 80 морских милях (148 км) от побережья Турции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росморречфлот.

Танкер с 13 членами экипажа перевозил подсолнечное масло и направлялся из России в Грузию. В результате удара никто не пострадал, однако надстройки судна получили незначительные повреждения. Связь с танкером, который уже самостоятельно движется к порту Синоп, и с его судовладельцем удалось установить. 

Эрдоган увидел эскалацию конфликта на Украине в атаках на танкеры
Политика
Фото:Reuters

До этого, 28 ноября, в Черном море были атакованы два танкера под флагом Гамбии — Kairos и Virat. Сотрудники Главного управления береговой безопасности Турции Турции эвакуировали с Kairos 25 человек после возгорания судна; на Virat находились 20 членов экипажа.

МИД осудил атаку морских дронов на танкеры Kairos и Virat и назвал их «террористическими акциями» и попыткой «помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира».

Авторы
Полина Дуганова
