Военная операция на Украине
0

Площадь пожара в порту Темрюка после ударов дронов превысила 1300 кв. м

Сюжет
Военная операция на Украине

Площадь пожара в порту Темрюка в Краснодарском крае выросла до 1350 квадратных метров, сообщает оперативный штаб региона.

«Продолжается тушение пожара, который возник в результате атаки беспилотников», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в ликвидации последствий атаки заняты 68 человек и 26 единиц техники.

В порту Темрюка возник пожар после атаки дрона
Общество
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Пожар в порту Темрюка разгорелся ночью 5 декабря. Как сообщили в оперштабе, из-за атаки беспилотника получили повреждение элементы портовой инфраструктуры. Персонал порта удалось эвакуировать, никто не пострадал.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, всего в ночь на 5 декабря над территорией Краснодарского края силы ПВО сбили один БПЛА.

Для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Краснодара ввели ограничения, которые продлились с 0:44 мск до 7:02 мск. При этом, согласно NOTAM, воздушная гавань обычно принимает регулярные рейсы с 9:00 до 19:00 мск.

