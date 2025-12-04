Военные перехватили летевший на Москву беспилотник
Силы ПВО сбили дрон, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал в посте Собянин.
В некоторых населенных пунктах Липецкой области, а также на территории Тульской области объявлена опасность атаки дронов, сообщали ранее губернаторы.
Кроме того, в аэропорту соседней Калуги (Грабцево) с 2:50 мск действуют ограничения на прием и отправку рейсов.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили