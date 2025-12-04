 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Военные перехватили летевший на Москву беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили дрон, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал в посте Собянин.

В некоторых населенных пунктах Липецкой области, а также на территории Тульской области объявлена опасность атаки дронов, сообщали ранее губернаторы.

ПВО сбила дроны над пятью районами Ростовской области
Политика

Кроме того, в аэропорту соседней Калуги (Грабцево) с 2:50 мск действуют ограничения на прием и отправку рейсов.

