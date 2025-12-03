В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены резервуары с топливом

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из районов Воронежской области повреждено несколько резервуаров с топливом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

Предварительно, пострадавших нет. Возгорания не произошло.

Ранее Минобороны России сообщало, что за ночь над регионами страны было уничтожено более 100 украинских беспилотников, большинство — над Белгородской, Брянской и Курской областями. Над Воронежской областью сбили 4 БПЛА.

Глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщал о пожаре на нефтебазе в регионе из-за падения обломков сбитого беспилотника.