 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены резервуары с топливом

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из районов Воронежской области повреждено несколько резервуаров с топливом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

Предварительно, пострадавших нет. Возгорания не произошло.

Силы ПВО за ночь сбили над Россией больше ста дронов ВСУ
Политика

Ранее Минобороны России сообщало, что за ночь над регионами страны было уничтожено более 100 украинских беспилотников, большинство — над Белгородской, Брянской и Курской областями. Над Воронежской областью сбили 4 БПЛА.

Глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщал о пожаре на нефтебазе в регионе из-за падения обломков сбитого беспилотника.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
БПЛА атака дронов Воронежская область повреждения
Материалы по теме
Силы ПВО за ночь сбили над Россией больше ста дронов ВСУ
Политика
На тамбовской нефтебазе из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар
Политика
ПВО сбила дроны над пятью районами Ростовской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 11:09 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 11:09
Бывший замглавы МИД Италии заявил о разобщенности стран Европы Политика, 11:32
Спрос на аренду жилья в Москве в ноябре снизился на 22%, но цены держатся Недвижимость, 11:24
Установили личность курьера, ударившего женщину ногой в лицо Общество, 11:24
Прокуратура потребовала изъять жилье и авто экс-сотрудников ФНС Ингушетии Политика, 11:20
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Брюссель счел использование активов России худшей опцией поддержки Киева Политика, 11:14
Курс биткоина вырос за сутки на $7 тыс. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В брокере ВТБ предложили использовать маткапитал для инвестиций через ИИС Инвестиции, 11:01
Деловая активность сжимается полгода. Почему растет только треть отраслейПодписка на РБК, 11:00
Овечкин инициировал рукопожатие игроков «Вашингтона» с Копитаром Спорт, 10:59
Когнитивное здоровье в эпоху мемов: что происходит с нашим мозгом Образование, 10:52
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Экс-главу евродипломатии Могерини отпустили после допроса Политика, 10:44
Костин рассказал, какого мира с США хочет Россия Политика, 10:37