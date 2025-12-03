В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены резервуары с топливом
В результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из районов Воронежской области повреждено несколько резервуаров с топливом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
Предварительно, пострадавших нет. Возгорания не произошло.
Ранее Минобороны России сообщало, что за ночь над регионами страны было уничтожено более 100 украинских беспилотников, большинство — над Белгородской, Брянской и Курской областями. Над Воронежской областью сбили 4 БПЛА.
Глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщал о пожаре на нефтебазе в регионе из-за падения обломков сбитого беспилотника.
