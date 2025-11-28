Жилой дом и АЗС пострадали из-за атаки дронов на Воронежскую область

Гусев: жилой дом и АЗС повреждены в результате атаки на Воронежскую область

Средства ПВО перехватили два дрона в небе над Воронежской областью, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«В одном муниципалитете обломки БПЛА при падении посекли кровлю жилого дома. В другом повреждено остекление АЗС», — написал губернатор.

За ночь на 28 ноября Гусев объявлял режим непосредственной беспилотной опасности в Россошанский районе (0:23 мск) и в Нововоронеже (1:07 мск). Позже он сообщил об отмене беспилотной опасности в регионе примерно в 6 утра.

О последствия ночной атаки на Ростовскую область, граничащую с Воронежской, также сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Он сообщил о перехвате силами ПВО дронов в семи муниципалитетах. По его словам, пострадавших нет.