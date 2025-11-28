 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Жилой дом и АЗС пострадали из-за атаки дронов на Воронежскую область

Гусев: жилой дом и АЗС повреждены в результате атаки на Воронежскую область
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО перехватили два дрона в небе над Воронежской областью, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«В одном муниципалитете обломки БПЛА при падении посекли кровлю жилого дома. В другом повреждено остекление АЗС», — написал губернатор.

Слюсарь сообщил о последствиях атаки дронов на Ростовскую область
Политика

За ночь на 28 ноября Гусев объявлял режим непосредственной беспилотной опасности в Россошанский районе (0:23 мск) и в Нововоронеже (1:07 мск). Позже он сообщил об отмене беспилотной опасности в регионе примерно в 6 утра.

О последствия ночной атаки на Ростовскую область, граничащую с Воронежской, также сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Он сообщил о перехвате силами ПВО дронов в семи муниципалитетах. По его словам, пострадавших нет. 

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Егор Алимов
Александр Гусев Воронежская область БПЛА дроны
Материалы по теме
Слюсарь сообщил о последствиях атаки дронов на Ростовскую область
Политика
В Сочи объявили беспилотную опасность
Политика
Три аэропорта Краснодарского края приостановили полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 07:42 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 07:42
Как признать ошибку так, чтобы сохранить авторитет: 3 шага — Fast CompanyПодписка на РБК, 08:02
Компании массово удаляют данные об активах. Как оценить «невидимку»Подписка на РБК, 08:01
Над Россией за ночь сбили 136 украинских дронов Политика, 07:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:46
В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность Политика, 07:36
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Москвичей предупредили о дождях в последние выходные ноября Общество, 07:19
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Мэр Сочи призвал не отправлять детей в школы на фоне угрозы атаки дронов Политика, 07:19
К 2030 году две трети российских судов попадут под запрет эксплуатацииПодписка на РБК, 07:01
Старейшая типография избавилась почти от всех крупных активов в Москве Бизнес, 07:01
Жилой дом и АЗС пострадали из-за атаки дронов на Воронежскую область Политика, 06:52
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
В Сочи объявили беспилотную опасность Политика, 06:42
Экс-премьер назвал условие снижения ключевой ставки ЦБ до 6% Финансы, 06:29