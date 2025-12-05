В Кремле рассказали об ожидании реакции США на встречу Путина и Уиткоффа
Кремль ждет реакции Белого дома по поводу прошедших переговоров президента России Владимира Путина с американской делегацией. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».
«Мы сейчас ждем реакцию американских коллег на то обсуждение, которое у нас состоялось во вторник на этой неделе», — сказал он.
Ушаков также сообщил, что Путин и президент США Дональд Трамп пока не запланировали телефонный разговор, но его можно быстро организовать при необходимости.
Путин 2 декабря встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали мирное урегулирование военного российско-украинского конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев у Вашингтона запросил данные, что именно обсуждалось на российско-американских переговорах, и ожидает ответа. По его словам, Киев готов к любым вариантам развития событий и будет работать «максимально конструктивно со всеми своими партнерами» для достижения мира. До того Зеленский сообщил, что Киев готовит встречу в Соединенных Штатах после переговоров в Кремле.
Переговоры российской и американской стороны прошли вечером 2 декабря и длились около пяти часов. Ушаков по их итогам сообщил, что участники обсудили документы об урегулировании на Украине, которые Москва ранее получила от Вашингтона.
США ранее подготовили план урегулирования конфликта из 28 пунктов. Позже его обсудили с Украиной — документ сократился до 22 пунктов, сообщал Трамп. Путин, подтверждая тогда еще грядущую встречу с Уиткоффом, заявлял, что никакого плана нет, есть лишь вопросы для обсуждения.
Ушаков рассказал, что Россия не скрывает критического отношения к некоторым вопросам, например к территориальным, но стороны готовы продолжать совместную работу «для достижения долгосрочного мирного урегулирования на Украине».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили