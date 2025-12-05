 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

В Кремле рассказали об ожидании реакции США на встречу Путина и Уиткоффа

Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Мирный план по Украине
Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером прошли 2 декабря, после чего американские переговорщики вернулись в США. Российская сторона пока не получила реакцию из Вашингтона
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Кремль ждет реакции Белого дома по поводу прошедших переговоров президента России Владимира Путина с американской делегацией. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Мы сейчас ждем реакцию американских коллег на то обсуждение, которое у нас состоялось во вторник на этой неделе», — сказал он.

Ушаков также сообщил, что Путин и президент США Дональд Трамп пока не запланировали телефонный разговор, но его можно быстро организовать при необходимости.

Зеленский поручил запросить у США данные о переговорах Путина и Уиткоффа
Политика
Владимир Зеленский

Путин 2 декабря встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали мирное урегулирование военного российско-украинского конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев у Вашингтона запросил данные, что именно обсуждалось на российско-американских переговорах, и ожидает ответа. По его словам, Киев готов к любым вариантам развития событий и будет работать «максимально конструктивно со всеми своими партнерами» для достижения мира. До того Зеленский сообщил, что Киев готовит встречу в Соединенных Штатах после переговоров в Кремле.

Переговоры российской и американской стороны прошли вечером 2 декабря и длились около пяти часов. Ушаков по их итогам сообщил, что участники обсудили документы об урегулировании на Украине, которые Москва ранее получила от Вашингтона.

США ранее подготовили план урегулирования конфликта из 28 пунктов. Позже его обсудили с Украиной — документ сократился до 22 пунктов, сообщал Трамп. Путин, подтверждая тогда еще грядущую встречу с Уиткоффом, заявлял, что никакого плана нет, есть лишь вопросы для обсуждения.

Ушаков рассказал, что Россия не скрывает критического отношения к некоторым вопросам, например к территориальным, но стороны готовы продолжать совместную работу «для достижения долгосрочного мирного урегулирования на Украине».

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Юрий Ушаков Владимир Путин Стив Уиткофф
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
