Зеленский призвал подкрепить переговоры давлением на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский призвал «подкреплять» дипломатическую активность на переговорах давлением на Россию.

«Все зависит от этой самой комбинации — конструктивной дипломатии плюс давление <…>. Оба компонента направлены на мир», — написал он в телеграм-канале.

Украинский лидер добавил, что Киев готовит встречу в Соединенных Штатах — после возвращения американской команды из Москвы. В переговорную команду вошли в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

«В ближайшие дни мы ожидаем новостей относительно таких встреч, контактов и переговоров — будь то лично или по телефону», — добавил Зеленский.

Материал дополняется