Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский призвал подкрепить переговоры давлением на Россию

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал «подкреплять» дипломатическую активность на переговорах давлением на Россию.

«Все зависит от этой самой комбинации — конструктивной дипломатии плюс давление <…>. Оба компонента направлены на мир», — написал он в телеграм-канале.

Украинский лидер добавил, что Киев готовит встречу в Соединенных Штатах — после возвращения американской команды из Москвы. В переговорную команду вошли в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

«В ближайшие дни мы ожидаем новостей относительно таких встреч, контактов и переговоров — будь то лично или по телефону», — добавил Зеленский.

Материал дополняется

Владимир Зеленский Украина переговоры
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
