Голикова назвала самые востребованные профессии на следующие семь лет

Голикова: швеи и сварщики станут самыми востребованными на следующие семь лет

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Швеи и сварщики будут самыми востребованными профессиями в следующие семь лет. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на награждении победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», передает «РИА Новости».

«Буквально на днях мы завершаем формирование прогноза потребностей трудовых ресурсов на следующий семилетний период. И вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? <...> Это сварщики и швеи», — сказала Голикова.

Как показало исследование сервиса «Авито Работа», сварщики являются одними из самых высокооплачиваемых работников в России. По его результатам, средняя зарплата этих специалистов может достигать 245 тыс. руб. в месяц при полном рабочем дне. Как подчеркнули в сервисе, в России сохраняется устойчивый спрос на квалифицированных специалистов производственного сектора, в частности сварщиков, токарей и фрезеровщиков.

В конце сентября гендиректор «Ивановской текстильной компании» Юрий Шилов в эфире Радио РБК заявил, что размер оплаты труда в текстильной отрасли делает российских производителей неконкурентоспособными. Он призвал снижать зарплату работникам этой сферы, подчеркнув, что сейчас швеи получают от 40 тыс. руб. до 150 тыс. руб в месяц.

В начале октября заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице больше всего в работниках нуждаются такие сферы, как торговля, сфера услуг, промышленность, строительство и IT. По ее словам, в строительстве и промышленности особенно нужны сварщики.