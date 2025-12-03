 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Все о карьере: как найти и сохранить работу⁠,
0

Голикова назвала самые востребованные профессии на следующие семь лет

Голикова: швеи и сварщики станут самыми востребованными на следующие семь лет
Сюжет
Все о карьере: как найти и сохранить работу
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Швеи и сварщики будут самыми востребованными профессиями в следующие семь лет. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на награждении победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», передает «РИА Новости».

«Буквально на днях мы завершаем формирование прогноза потребностей трудовых ресурсов на следующий семилетний период. И вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? <...> Это сварщики и швеи», — сказала Голикова.

Разрыв в зарплатах россиян достиг наименьшего показателя за четверть века
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Как показало исследование сервиса «Авито Работа», сварщики являются одними из самых высокооплачиваемых работников в России. По его результатам, средняя зарплата этих специалистов может достигать 245 тыс. руб. в месяц при полном рабочем дне. Как подчеркнули в сервисе, в России сохраняется устойчивый спрос на квалифицированных специалистов производственного сектора, в частности сварщиков, токарей и фрезеровщиков.

В конце сентября гендиректор «Ивановской текстильной компании» Юрий Шилов в эфире Радио РБК заявил, что размер оплаты труда в текстильной отрасли делает российских производителей неконкурентоспособными. Он призвал снижать зарплату работникам этой сферы, подчеркнув, что сейчас швеи получают от 40 тыс. руб. до 150 тыс. руб в месяц.

В начале октября заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице больше всего в работниках нуждаются такие сферы, как торговля, сфера услуг, промышленность, строительство и IT. По ее словам, в строительстве и промышленности особенно нужны сварщики.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
профессии рынок труда Татьяна Голикова
Татьяна Голикова фото
Татьяна Голикова
политик, вице-премьер России
9 февраля 1966 года
Материалы по теме
«Игнорируют и отменяют». Как ведут себя наши 20-летние дети на работе
Образование
Люди труда: как повысить престиж рабочих профессий
Экономика
Депутаты одобрили проект о профессиональном обучении для не сдавших ОГЭ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 09:59 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 09:59
Визит Уиткоффа в Москву. Фоторепортаж Политика, 10:06 
Глава СПЧ назвал провокацией намазы в метро Общество, 10:02
С застрявшего в феврале у Сахалина судна сняли китайский экипаж Общество, 10:02
Politico сообщило о «предложении в последнюю минуту» ЕК по активам России Политика, 09:53
Шесть россиян задержали в Таиланде за игру в покер Общество, 09:51
Белый дом анонсировал заявление Трампа в среду Политика, 09:49
Названы округа Москвы — лидеры по росту цен на новостройки в ноябре Недвижимость, 09:45
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Журналист Kyiv Post сообщил об отмене встречи Уиткоффа с Зеленским Политика, 09:44
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Маск предсказал 12 лет правления Трампа-Вэнса Политика, 09:15
Силуанов оценил, ждать ли более активного экономического роста
РАДИО
 Экономика, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Серые продажи и новые обязанности маркетплейсов: что нужно знать селлерамПодписка на РБК, 08:53