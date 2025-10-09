Вице-мэр Ракова назвала самые востребованные сферы труда в Москве

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Первую пятерку отраслей по количеству открытых вакансий в Москве составляют торговля, сфера услуг, промышленность, строительство и IT. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ссылаясь на базу центра «Профессии будущего».

«Московский рынок труда — один из крупнейших и наиболее диверсифицированных в мире, где специалисты с разным уровнем квалификации востребованы во всех отраслях экономики, — продолжила Ракова. — Особенно высокий спрос, помимо классических для мегаполиса торговли и сферы услуг, стабильно демонстрируют высокотехнологичные области. Это, прежде всего, IT-сектор, а также современное промышленное производство и строительная отрасль».

По данным центра «Профессии будущего», торговля остается безусловным лидером — сейчас в этой сфере открыто более 145 тыс. позиций; далее следуют услуги с 93 тыс. предложений, промышленность с 38 тыс., строительство с более чем 36 тыс., топ-5 замыкает сфера IT с более чем 30 тыс. вакансий.

В торговле наиболее востребованы менеджеры по продажам и работе с клиентами, продавцы‑консультанты, специалисты по маркетплейсам и закупкам, а также логисты и маркетологи. В сфере услуг работодатели ищут менеджеров по туризму, администраторов, поваров, пекарей, бариста, официантов, хостес и фитнес‑тренеров. Промышленные предприятия набирают токарей, операторов ЧПУ, фрезеровщиков, сварщиков, монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

В строительстве особенно нужны электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сварщики, электромонтажники, слесари‑сантехники, монтажники систем вентиляции и кондиционирования. В IT‑секторе в приоритете программисты и разработчики, системные администраторы, тестировщики ПО, аналитики данных, графические дизайнеры и специалисты по кибербезопасности.

Центр «Профессии будущего» агрегирует более полумиллиона вакансий и поддерживает соискателей от составления резюме до освоения новых компетенций. В центре доступны 75 коротких образовательных программ по самым востребованным направлениям городской экономики, сформированных под запрос работодателей. По данным центра, многие участники получают оффер еще во время обучения, а карьерные наставники помогают с поиском вакансий, доработкой резюме и организацией собеседований.

Осенью у центра «Профессии будущего» заработала площадка практического обучения в Печатниках: взрослые могут освоить новую профессию или повысить квалификацию и разряд, а студенты колледжей — пройти учебную и производственную практику.