Уиткофф прибыл в посольство США после переговоров с Путиным
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после окончания переговоров с российским лидером Владимиром Путиным прибыл в посольство США в Москве.
Встреча длилась около пяти часов, стороны обсуждали мирный план Соединенных Штатов по Украине.
В переговорах также принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Президент США Дональд Трамп на фоне встречи в Москве назвал мирное урегулирование на Украине «непростой ситуацией», подчеркнув, что США пытаются уладить конфликт.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер на встрече с украинской стороной 30 ноября в Майами обсудили ключевые положения мирного плана — территориальные изменения и вопрос членства Украины в НАТО.
Перед встречей Уиткоффа и Путина в Вашингтоне заявили о «существенной доработке» пунктов мирного плана. По словам главы украинской делегации, секретаря СНБО Украины Рустема Умерова, стороны достигли значительного прогресса.
