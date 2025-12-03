Уиткофф прибыл в посольство США после переговоров с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после окончания переговоров с российским лидером Владимиром Путиным прибыл в посольство США в Москве.

Встреча длилась около пяти часов, стороны обсуждали мирный план Соединенных Штатов по Украине.

В переговорах также принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Президент США Дональд Трамп на фоне встречи в Москве назвал мирное урегулирование на Украине «непростой ситуацией», подчеркнув, что США пытаются уладить конфликт.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер на встрече с украинской стороной 30 ноября в Майами обсудили ключевые положения мирного плана — территориальные изменения и вопрос членства Украины в НАТО.

Перед встречей Уиткоффа и Путина в Вашингтоне заявили о «существенной доработке» пунктов мирного плана. По словам главы украинской делегации, секретаря СНБО Украины Рустема Умерова, стороны достигли значительного прогресса.