Мирный план по Украине⁠,
0

Уиткофф прибыл в посольство США после переговоров с Путиным

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и США

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после окончания переговоров с российским лидером Владимиром Путиным прибыл в посольство США в Москве.

Встреча длилась около пяти часов, стороны обсуждали мирный план Соединенных Штатов по Украине.

В переговорах также принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Президент США Дональд Трамп на фоне встречи в Москве назвал мирное урегулирование на Украине «непростой ситуацией», подчеркнув, что США пытаются уладить конфликт.

Дмитриев оценил переговоры с Уиткоффом в Кремле
Политика

Ранее госсекретарь США Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер на встрече с украинской стороной 30 ноября в Майами обсудили ключевые положения мирного плана — территориальные изменения и вопрос членства Украины в НАТО.

Перед встречей Уиткоффа и Путина в Вашингтоне заявили о «существенной доработке» пунктов мирного плана. По словам главы украинской делегации, секретаря СНБО Украины Рустема Умерова, стороны достигли значительного прогресса.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Стив Уиткофф Владимир Путин Посольство США Москва переговоры
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
