 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Умеров сообщил о значительном прогрессе после переговоров с США о мире

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters)

Делегации Украины и США провели многочасовые встречи, удалось добиться значительного прогресса, однако отдельные вопросы нуждаются в дальнейшей проработке. Об этом заявил глава украинской делегации, секретарь ВНБО Украины Рустем Умеров.

Он назвал два дня переговоров очень продуктивными.

«Благодарны американской стороне за конструктив и партнерский подход. Договорились поддерживать постоянный и тесный контакт в продолжении этого процесса», — написал Умеров в телеграм-канале.

Какие проблемы мирного плана Уиткофф будет обсуждать с Путиным в Москве
Политика
Стив Уиткофф

Делегации встретились дважды: 30 ноября и 1 декабря. Американскую делегацию возглавили спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио. Встреча прошла в гольф-клубе Shell Bay, принадлежащем Уиткоффу.

По итогам вчерашних переговоров Рубио назвал встречу продуктивной, но отметил, что «предстоит еще много работы». В ходе нее, по словам госсекретаря США, был достигнут «дополнительный прогресс». Вашингтон находится в контакте с Москвой, добавил он. 

Умеров так же считает, что переговоры во Флориде были «продуктивными и успешными».

Во вступительной речи перед переговорами Рубио сказал, что речь идет о том, чтобы положить конец конфликту таким образом, чтобы позволить Украине «стать независимой и суверенной, никогда больше не допускать войны и обеспечить огромное благосостояние своему народу».

Переговоры велись прежде всего по проблемным темам, в том числе о территориях и стремлении Украины в НАТО, выяснило «РБК-Украина».

ABC News со ссылкой на информированный о переговорах источник, сообщил, что делегации обсуждали в том числе и вопрос о «многомиллиардных российских активах», которые были заморожены западными странами. Кроме того, они рассмотрели гарантии безопасности для Украины и проведение выборов в этой стране, уточнил источник.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Рустем Умеров Украина США мирный план
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 18:57 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 18:57
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19:23
Российский хоккеист пропустит несколько матчей НХЛ из-за ожогов ног Спорт, 19:22
Объем торгов на рынке акций Мосбиржи достиг минимума более чем за 1,5 года Инвестиции, 19:16
Какой ресторан выбрать: марсельская уха, бранч по билетам и много фокаччи Стиль, 19:15
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 19:14
В России начались продажи обновленного Tank 400 Авто, 19:03
Деньги компании работают: практики управления ликвидностью #всенабиржу!, 19:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Умеров сообщил о значительном прогрессе после переговоров с США о мире Политика, 18:58
Слуцкого номинировали на приз тренеру года в Китае Спорт, 18:56
Надежное полотно: как увеличить износостойкость автодорог Дискуссионный клуб, 18:56
В МУС заявили о готовности противостоять давлению США и России Политика, 18:52
Число погибших при наводнениях в Юго-Восточной Азии превысило 1000. Фото Общество, 18:50 
Как внутренний аудит снижает бизнес-риски Отрасли, 18:47
Минздрав разрешил лечить рубцы гортани сфероидами из жира пациента Общество, 18:45