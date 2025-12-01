Умеров сообщил о значительном прогрессе после переговоров с США о мире

Рустем Умеров (Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters)

Делегации Украины и США провели многочасовые встречи, удалось добиться значительного прогресса, однако отдельные вопросы нуждаются в дальнейшей проработке. Об этом заявил глава украинской делегации, секретарь ВНБО Украины Рустем Умеров.

Он назвал два дня переговоров очень продуктивными.

«Благодарны американской стороне за конструктив и партнерский подход. Договорились поддерживать постоянный и тесный контакт в продолжении этого процесса», — написал Умеров в телеграм-канале.

Делегации встретились дважды: 30 ноября и 1 декабря. Американскую делегацию возглавили спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио. Встреча прошла в гольф-клубе Shell Bay, принадлежащем Уиткоффу.

По итогам вчерашних переговоров Рубио назвал встречу продуктивной, но отметил, что «предстоит еще много работы». В ходе нее, по словам госсекретаря США, был достигнут «дополнительный прогресс». Вашингтон находится в контакте с Москвой, добавил он.

Умеров так же считает, что переговоры во Флориде были «продуктивными и успешными».

Во вступительной речи перед переговорами Рубио сказал, что речь идет о том, чтобы положить конец конфликту таким образом, чтобы позволить Украине «стать независимой и суверенной, никогда больше не допускать войны и обеспечить огромное благосостояние своему народу».

Переговоры велись прежде всего по проблемным темам, в том числе о территориях и стремлении Украины в НАТО, выяснило «РБК-Украина».

ABC News со ссылкой на информированный о переговорах источник, сообщил, что делегации обсуждали в том числе и вопрос о «многомиллиардных российских активах», которые были заморожены западными странами. Кроме того, они рассмотрели гарантии безопасности для Украины и проведение выборов в этой стране, уточнил источник.

Материал дополняется.