Трамп на фоне встречи в Москве назвал урегулирование на Украине непростым

Трамп отметил, что Уиткофф и Кушнер приехали в Россию, чтобы понять, смогут ли США уладить конфликт на Украине. Трамп отметил, что ему прочат Нобелевскую премию за завершение этого конфликта, хотя он не получил ее за прошлые

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Урегулирование конфликта на Украине — «непростая ситуация», США пытаются добиться этого, заявил американский президент Дональд Трамп на заседании правительства. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Наши люди сейчас находятся в России, чтобы понять, сможем ли мы уладить [этот конфликт]. Непростая ситуация, позвольте сказать. Какой бардак! Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом», — сказал он.

По словам Трампа, он завершил уже «восемь войн», за каждую из которых должен был получить Нобелевскую премию мира, однако пока этого не произошло. «Теперь они говорят: «если он закончит войну между Россией и Украиной, он получит Нобелевскую премию». А как же остальные восемь войн? Индия, Пакистан? Подумайте обо всех войнах, которые я закончил. Я должен получить Нобелевскую премию за каждую войну, но я не хочу быть жадным», — отметил президент США.

Нобелевскую премию мира в этом году получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Она посвятила награду народу Венесуэлы и Трампу.

2 декабря в Москву прилетели спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Менее чем час назад они встретились в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным. В этой встрече также участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Цель визита Уиткоффа и Кушнера — представить российской стороне обновленный после переговоров с украинской делегацией проект мирного плана и по возможности финализировать его.

По информации журналиста Axios Барака Равида, после переговоров с Путиным посланники Трампа отправятся в «европейскую страну» на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тот находится с визитом в Ирландии. По данным AFP, украинская делегация может встретиться с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе 3 декабря.