 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Трамп на фоне встречи в Москве назвал урегулирование на Украине непростым

Сюжет
Мирный план по Украине
Трамп отметил, что Уиткофф и Кушнер приехали в Россию, чтобы понять, смогут ли США уладить конфликт на Украине. Трамп отметил, что ему прочат Нобелевскую премию за завершение этого конфликта, хотя он не получил ее за прошлые
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Урегулирование конфликта на Украине — «непростая ситуация», США пытаются добиться этого, заявил американский президент Дональд Трамп на заседании правительства. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Наши люди сейчас находятся в России, чтобы понять, сможем ли мы уладить [этот конфликт]. Непростая ситуация, позвольте сказать. Какой бардак! Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом», — сказал он.

По словам Трампа, он завершил уже «восемь войн», за каждую из которых должен был получить Нобелевскую премию мира, однако пока этого не произошло. «Теперь они говорят: «если он закончит войну между Россией и Украиной, он получит Нобелевскую премию». А как же остальные восемь войн? Индия, Пакистан? Подумайте обо всех войнах, которые я закончил. Я должен получить Нобелевскую премию за каждую войну, но я не хочу быть жадным», — отметил президент США.

Нобелевскую премию мира в этом году получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Она посвятила награду народу Венесуэлы и Трампу. 

Зеленский связал свою встречу с Трампом с итогами переговоров в Москве
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

2 декабря в Москву прилетели спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Менее чем час назад они встретились в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным. В этой встрече также участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Цель визита Уиткоффа и Кушнера — представить российской стороне обновленный после переговоров с украинской делегацией проект мирного плана и по возможности финализировать его.

По информации журналиста Axios Барака Равида, после переговоров с Путиным посланники Трампа отправятся в «европейскую страну» на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тот находится с визитом в Ирландии. По данным AFP, украинская делегация может встретиться с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе 3 декабря. 

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп переговоры Стив Уиткофф Джаред Кушнер Нобелевская премия мира
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Зеленский связал свою встречу с Трампом с итогами переговоров в Москве
Политика
CNN объяснил, почему зять Трампа подключился к урегулированию на Украине
Политика
Во Франции сочли, что Путин и Трамп давно заключили бы сделку без Европы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 21:28 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 21:28
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Семнадцать человек пострадали в ДТП с автобусами в Нижегородской области Общество, 21:40
«ГЛОНАСС» запланировал выход на биржу в течение трех лет Технологии и медиа, 21:36
В Кремле оценили шанс непарламентских партий попасть в Госдуму Политика, 21:34
Закон гостеприимства: как готовят кадры для туротрасли Национальные проекты, 21:33
Чемпион КХЛ трижды вел в счете, но проиграл СКА в овертайме Спорт, 21:29
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Гуляйполе: основные факты о городе, роль в военных действиях База знаний, 21:28
Чем полезна независимая оценка квалификации сотрудников Дискуссионный клуб, 21:27
Серена Уильямс в 44 года вернулась в пул допинг-тестирования Спорт, 21:24
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Что известно о прилетевшем в Москву на переговоры зяте Трампа 21:17
Литва отправит в армию 5 тыс. человек в 2026 году Политика, 21:16
Что известно о прилетевшем к Путину спецпосланнике Трампа Уиткоффе 21:16