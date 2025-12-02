Трамп на фоне встречи в Москве назвал урегулирование на Украине непростым
Урегулирование конфликта на Украине — «непростая ситуация», США пытаются добиться этого, заявил американский президент Дональд Трамп на заседании правительства. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.
«Наши люди сейчас находятся в России, чтобы понять, сможем ли мы уладить [этот конфликт]. Непростая ситуация, позвольте сказать. Какой бардак! Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом», — сказал он.
По словам Трампа, он завершил уже «восемь войн», за каждую из которых должен был получить Нобелевскую премию мира, однако пока этого не произошло. «Теперь они говорят: «если он закончит войну между Россией и Украиной, он получит Нобелевскую премию». А как же остальные восемь войн? Индия, Пакистан? Подумайте обо всех войнах, которые я закончил. Я должен получить Нобелевскую премию за каждую войну, но я не хочу быть жадным», — отметил президент США.
Нобелевскую премию мира в этом году получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Она посвятила награду народу Венесуэлы и Трампу.
2 декабря в Москву прилетели спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Менее чем час назад они встретились в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным. В этой встрече также участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Цель визита Уиткоффа и Кушнера — представить российской стороне обновленный после переговоров с украинской делегацией проект мирного плана и по возможности финализировать его.
По информации журналиста Axios Барака Равида, после переговоров с Путиным посланники Трампа отправятся в «европейскую страну» на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тот находится с визитом в Ирландии. По данным AFP, украинская делегация может встретиться с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе 3 декабря.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили